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Ayağı kayarak sulama kanalına düşen çocuk öldü

Ayağı kayarak sulama kanalına düşen çocuk öldü

00:4621/05/2025, Çarşamba
DHA
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10 yaşındaki Rehhal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
10 yaşındaki Rehhal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Eymen Rehhal (10), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen Suriye uyruklu Eymen Rahhal, dengesini kaybedip, kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eymen Rahhal'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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