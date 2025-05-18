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Aydın'da sit alanındaki kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 3 gözaltı

Aydın'da sit alanındaki kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 3 gözaltı

11:2418/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
IHA
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Aydın'da izinsiz kazı yapanlar yakalandı.
Aydın'da izinsiz kazı yapanlar yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarihi ve kültürel mirasın korunması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dereağzı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye faaliyeti sırasında, K.B. (27), T.B. (32) ve S.Ö. (59) isimli 3 şüpheli şahsı birinci derece sit alanında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte; 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet çekiç, 1 adet sırt çantası, 1 adet matkap ucu, 1 adet halat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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