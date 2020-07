Ayasofya bizim hakkımız: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya hakkında net mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Levent’teki caminin temel atma töreninde Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin net mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Medeniyetimizde camiler Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa’dan beri kulluğumuzun sembolleridir. Rabb’imiz camileri Allah’ın adı anılan, sabah akşam tespih edilip namaz kılınan evler olarak tarif ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı mimari stillerle yükselen her cami bulunduğu yerin Müslüman yurdu olduğunu gökyüzüne haykıran birer abidedir. İstanbul, Fatih Sultan MehmetHan’ın fethiyle birlikte mescide çevrilen Ayasofya ve asırlar içinde ardı ardına inşa edilen selatin camileriyle bu bakımdan dünyanın en zengin şehirlerinin başında geliyor.

OYNAT 01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Levent Camii temel atma törenine katıldı. Burada, Ayasofya'ın ibadete açılmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır” dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

435 KİLİSE, SİNAGOG HAVRA İBADETE AÇIK

Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Türkiye her dinden, her inançtan, her meşrepten vatandaşına ibadet imkanı sunan bir ülkedir. Ülkemizde sayıları 435’i bulan kilise, sinagog, havra ibadete açıktır. Hatta ülkemizde Balat’taki Demir Kilise örneğinde olduğu gibi restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi biz destek verdik, bizzat devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.

OYNAT 00:00 86 yıldır kanayan yara: Ayasofya İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EGEMENLİK HAKLARIMIZA SALDIRI

Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Halbuki dünyanın dört bir yanında camilerin ve diğer dinlere mensup insanların ibadethanelerinin saldırıya uğradığı bir dönemden geçiyoruz.

REKLAM

GÜNDEM Heyecanlı bekleyiş: Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor

OYNAT 00:00 Halaçoğlu: Danıştay 'müze kalsın' derse Ayasofya kararname ile ibadete açılır Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için gözler Danıştay'ın 2 Temmuz'daki duruşmasında. Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Danıştay'ın geçmiş yıllarda olduğu gibi Ayasofya'nın 'müze olarak devam etmesi' yönünde kararı verebileceğini ifade eden Halaçoğlu en net formülü ise şöyle açıkladı: 'Şu an isterse hükümet bir kararnameyle istediği zaman ibadete açabilir.' BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HERKESİN HAKKINI HUKUKUNU KORUYORUZ

Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesine dahil her türü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer işte burasıdır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. İnşa ettiğimiz yeni camileri, aynı zamanda insanlığın ortak medeniyetine yaptığımız katkılar olarak görüyoruz.

OYNAT 03:30 Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İsmi Barbaros Hayrettin Paşa

“İnşallah İstanbul’un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır” diyen Erdoğan, caminin 7 bin metrekarelik oturum alanı, 56 bin metrekarelik yapı alanı, kapalı ve açık bölümlerindeki 20 bin kişilik cemaat kapasitesi, 4 minaresi, 25 metrelik kubbe çapı ve diğer unsurlarıyla İstanbul’a yakışır bir eser olacağını dile getirdi. Erdoğan, “İnşallah süratle camimizi bitirip ve bir an önce bölgenin, tüm İstanbul’un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız” diye konuştu. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu duanın ardından inşaat alanına ilk betonu dökecek butona bastı. Cami inşaatının 2022’nin sonunda bitirilmesi konusunda söz aldıklarını belirten Erdoğan, “İnşallah 2022’nin sonunda camimizden ezan seslerini duyacağız ve burada da inşallah namazlarımıza başlayacağız” dedi.

HAYAT Bittiğinde ikinci Süleymaniye olacak: Levent Camisi inşaatına başlandı

Ana arterdeki tek büyük cami

Levent Camii

Mimar Sinan’ın “kalfalık eseri” olarak tanımladığı Süleymaniye Camii’nden öykünerek tasarlanan Levent Camii ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere’den Yıldız Hamidiye Camii’ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak. İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek. Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanmış, 18 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan 7 bin metrekare oturum alanına sahip, engelsiz yaşam odaklı cami, 25 metre çapında kubbesi ve 4 minaresiyle hayat bulacak. Levent Camii, 5 bin 500 metrekare avlusu ve sosyal alanlarıyla gece gündüz yaşayan bir ibadet, kültür ve ilim merkezi olarak hizmet verecek. Cami, 4 bin metrekarelik el sanatları, ebru, hat, tezhip atölyeleri ile çok amaçlı salona ve 900 araçlık kapalı otoparka da sahip olacak.

REKLAM

Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere de sahip. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.

Libya’ya yakın markaj istiyoruz

Cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kılan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’ya gitmesine ilişkin soru üzerine, bu planlamayı hafta başında yaptıklarını, sonrasında da önce Deniz Kuvvetleri Komutanını bölgeye gönderdiklerini anlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanını belirli bir plan çerçevesinde göndererek, o planın tahakkukunu orada gerçekleştirmeyi isteriklerini dile getiren Erdoğan, “Onun getireceği bilgiler tahtında da ardından bir heyetle savunma bakanım oraya gidecekti. Dünkü (önceki gün) Katar ziyaretimizden sonra da savunma bakanım oraya gitmiş durumda. Bu heyetle orada yapacakları çalışmayla inşallah Libya’daki süreci çok daha yakın bir markaj içerisinde sürdürelim istiyoruz. Zira Libya’da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaların çok ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur” diye konuştu.

GÜNDEM İlk ziyaret Katar'a: Erdoğan dört ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi

Bölgeyi konuştuk

Bir gazetecinin Katar ziyaretine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, “Gerçekten Katar ziyareti şu Kovid-19’dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu ve bölge ülkeleriyle olan bütün konuları Sayın Temim ile ele aldık” diye konuştu. Görüşmede birinci derecede Libya’yı, bunun dışında Suriye, Irak, Sudan konusunu görüştüklerini, Yemen ile ilgili gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, “Tabii hepsinden öte Türkiye-Katar ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari, kültürel neleri birlikte yapabiliriz bunları da görüşme fırsatını samimi bir ortamda ele aldık” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:47 Katar sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi şerefine şanlı Türk Bayrağı'nın renklerine büründü Katar caddeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi şerefine Türk ve Katar Bayrakları ile donatıldı. Katarlı bir vatandaş caddedeki bayrakları 'Diriliş Müziği' eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. Müzik eşliğinde paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Basın mensuplarına teşekkür paylaşımı

Fahrettin Altun'un paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü programlarından birini paylaşarak, basın mensuplarına teşekkür etti. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Her durum ve zorlu şartta milletimizin doğru bilgiye ulaşması için görevlerinin başında olan ve kamu hizmeti ifa eden tüm basın mensuplarımıza da gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki sektörün önemi anlaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, “Konya Ovası Sulama projesinin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya’da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Konya’ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekarlık alanın sulamasını yapmasını hedefliyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız” dedi.

REKLAM

Pandemi döneminde iki sektörün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Erdoğan, “Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır. Elimizdeki imkanları bu süreçte pek çok dost ve kardeş ülke ile de paylaştık. Pek çok ülkede temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Hamdolsun Türkiye olarak alnımızın akıyla çıktık. Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir.

İnşallah bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz. Salgın sonrası dünya düzeni yeniden şekillenecek. Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olarak gösteriliyor. Konya bu potansiyeli süratle harekete geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır” diye konuştu.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız' ifadelerini kullandı. Paylaşımda Erdoğan'ın konuşmasından bölümler de yer aldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 02:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası Sulaması hizmete alma töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, 'Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir. Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız' diye konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Şentop TBMM başkan adayı

Mustafa Şentop

AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin ve Cahit Özkan, Şentop’un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na teslim etti. Muş, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Muş, Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve kendisinin imzasıyla halen TBMM Başkanı olan Mustafa Şentop’u yeniden aday gösterdiklerini söyledi. Şentop’un adaylığının ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Muş, “Önümüzdeki 7 Temmuz Salı günü ilk oylamalar yapılacaktır. İlk iki turda üçte iki çoğunluğun, üçüncü turda ise salt çoğunluğun oyunu alan aday TBMM Başkanı seçilecektir. Süreç bu şekilde işleyecektir. Tüm adayları tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” dedi. Şentop da Meclis başkanlığı adaylığına ilişkin, “Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.