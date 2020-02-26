Hayat Bittiğinde ikinci Süleymaniye olacak Levent Camisi inşaatına başlandı
AKTÜEL

Bittiğinde ikinci Süleymaniye olacak: Levent Camisi inşaatına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2016 yılında cami alanı olarak imar planlarına işlenen 18 bin 400 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak Levent Camisi'nin inşaatına başlandı. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek tasarlanan cami, 20 bin kişiyi ağırlayacak.

Haber Merkezi AA
Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.
Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

İstanbul Lenent'te bulunan ve eskiden Merkez Bankası'na ait olan arazi, 2016 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ibadet alanı olarak kabul edildi. Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, birkaç ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili makamlara 18 bin 400 metrekarelik alanda cami yapmak için girişimde bulundu.

AA
Levent Camii, bittiğinde böyle görünecek.

Maliyeti 159.7 milyon TL

  • Projenin kabul edilmesinin ardından Mimar Mehmet Güner tarafından projesi çizilen caminin inşaatına ihaleyi alan ASL İnşaat tarafından başlandı. İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek. Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

AA
Proje, İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.

AA
İçinde 9 asansörün de yer alacağı camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak.

Bu bir ihtiyaç projesi"

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Levent Camii Projesi'nin bir ihtiyaç projesi olduğunu vurguladı. Levent Camisi ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacağını belirten Külünk, caminin 2 yıl içinde tamamlanarak ibadete açılacağını sözlerine ekledi.

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