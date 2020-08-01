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İSTANBUL

​Ayasofya ortak coşku oldu​

Ayasofya ortak coşku oldu

Kurban Bayramında bu yıl İslâm’ın kutsal mekânlarında hüzün vardı. Korona nedeniyle Kâbe’de sembolik namaz kılındı, Kudüs’e işgalci İsrail’in gölgesi düştü. Orta Asya va bazı Balkan ülkelerinde namaz kılınamadı. Müslümanların ortak coşkusu Ayasofya oldu. Filistinliler, Ayasofya’yı Mescid-i Aksâ’ya astıkları afişle selâmladı. Ayasofya dün hem bayram hem de cuma namazında dolup taştı.

Fatih Özer Talha Menteş Yeni Şafak
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından ilk bayram namazı kılındı. 24 Temmuz’da ibarete açılan Ayasofya, bir hafta boyunca hiç boş kalmadı. Yoğunluk Kurban Bayramı dolayısıyla iyice arttı. Arefe gününden başlayan yoğun kalabalık gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Çoluk çocuk genç yaşlı demeden Ayasofya’ya akın eden vatandaşlar, yatsı namazını kıldı.

İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
FOTOĞRAF 46
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İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar...


RUHUNA YAKIŞIR GİBİ DOLDU

Namazdan sonra cami 02.30’a kadar temizlik için kapatıldı. Arefe günü cami dışına taşan kalabalık bayram namazında da kendini gösterdi. Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk bayram namazına katılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Sultanahmet’e geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya, ruhuna yakışır şekilde ilk bayram namazında da doldu taştı. Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılmak isteyen, İstanbul’un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı’nı doldurdu. Vatandaşlar, belediye tarafından sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlere ve ibadetlerin rahat bir ortamda yerine getirilmesi amacıyla Ayasofya Meydanı’na serilen hasırların üzerine, yanlarında getirdikleri seccadeleri sererek bayram namazını kıldı.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
OYNAT 02:51
Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.


Kurban Bayramı öncesi Ayasofya Camisi’nde hummalı bir çalışmaya giriştiklerini anlatan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İlk önce görev paylaşımı yaptık. Cami içerisindeki temizlikten sonra namaz kılma yerlerinin belirlenmesi için çıkartmalar yapıştırdık. Cami dışında hem dış alan temizliği hem de kıble güzergahının belirlenmesi tamamlandı. 2 araba ile yaklaşık 6 bin kişiye çorba dağıttık. 4 ayrı noktada maske, su, dezanfektan ve portatif seccade dağıttık. Böylece hem bayram hem de cuma namazını geçirmiş olduk” dedi. Başkan Turan, Kültür Bakanlığı’nın Ayasofya Camii için Isparta’dan özel bir koku getirttiğini belirterek, bu kokunun cami içine 3-4 defa sıkıldığını belirtti.

Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi
HAYAT
Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi

İKİNCİ CUMA DA KILINDI

Kurban Bayramı’nın ilk günü olması ve 86 yıl sonra kılınan ikinci cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yoğunluk yaşandı. Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü. Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı. Vatandaşlar camide de namaz kılıp, dualar etti. Bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti.

Bu ayrı bir heyecan

Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bayram namazını Ayasofya’da kıldı. Şentop, “86 yıl sonra ilk bayram namazı eda edildi. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya’nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır. Ayasofya’nın mahzun kardeşi Mescid-i Aksa’ya da buradan, İstanbul’dan selamlarımızı, muhabbetlerimizi, sevdamızı iletiyoruz” dedi. Öte yandan Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya hatırası bez çanta ve seccadesi olmayanlara tek kullanımlık seccade verildi. Aynı zamanda 10 bin adet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi anısına madalyon dağıtıldı.

Ümmet bunu bekliyormuş

Kemal Özbek

Ayasofya’ya akın eden vatandaşlar da mutluluklarını Yeni Şafak’a anlattı. Arefe günü akşam namazına Şile’den gelen Deniz Öztürk, “Tüm gece burada bekledik. Çok şükür Ayasofya esaretinden kurtuldu” dedi. Mehmet Eroğlu, “Sultangazi’den gece 3.30’da geldim. İlk kez burada namaz kılacağım. Çok farklı bir duygu” ifadelerini kullandı. Sarıyer’den arefe günü akşam namazına gelen Kemal Özbek, “Ayasofya’ya vurulan zincirler kırıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese halk olarak teşekkür ederiz. İnşallah ülke güçlendikçe, devlet güçlendikçe ülkemizin ayağına vurulan diğer zincirler de kırılır. Ayasofya bir başlangıçtı sesi Kudüs’ten duyulur. Her şey Müslümanlara bağlı, ümmet şuuru arttıkça herşey olur. Müslümanlar islamiyeti yaşamaya başladıklarında kırılmayacak zincir yok. Dünyanın bir sürü yerinden gelen kardeşlerimiz var. Ümmet bunu bekliyormuş bunu gördük” diye konuştu.

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Sıra Kudüs’te!

Eyüp Özer

Sabah namazında Ayasofya’ya gelen Eyüp Üzer, “Müslümanların kalbinde derin bir yaraydı. O yaranın bir nebze olsun kapandı. Sırada Kudüs var. İnşallah orası da açılarak Müslümanlar Selahaddin Eyyübi ve Fatih Sultan Mehmed’in fethini tamamlamış olacak” dedi. Özgür Yıldız “İnşallah Kudüs de açılacak” derken Yaşar Korkmaz da “Kendimi Kabe’de gibi hissettim” diye konuştu.

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