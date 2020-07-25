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Gündem Ayasofyanın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşayan esnaf 1453 kişiye kitap hediye etti
İSTANBUL

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşayan esnaf 1453 kişiye kitap hediye etti

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının sevinci sürüyor. 86 yıllık esaretin ardından zincirlerin kırılmasıyla birlikte kılınan ilk cuma namazının ardından uzaktan yakından gelen birçok vatandaşa ikramda bulunuldu, hediyeler verildi. Bazı çevre esnafı da halka hem mekânlarını açtı, hem de yemek ve su ikram etti. Sultanahmet Büfesi'nin işletmecilerinden Kenan Yılmaz da yemek ve su ikramının yanında, bu tarihi günün anısına 1453 kişiye kitap hediye ederek özel bir güne şahitlik eden vatandaşların mutluluğuna mutluluk kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanahmet Büfesi'nin işletmecilerinden Kenan Yılmaz, Ayasofya'nın ibadete açılmasının şerefine 1453 kitap dağıttı.
Sultanahmet Büfesi'nin işletmecilerinden Kenan Yılmaz, Ayasofya'nın ibadete açılmasının şerefine 1453 kitap dağıttı.

Büyük buluşma gerçekleşti, Ayasofya Camii 86 yıl sonra cemaatine kavuştu. Tüm dünyada geniş yankı bulan tarihi olay, Müslüman alemini sevince boğdu. ilk cuma namazının ardından uzaktan yakından gelen birçok vatandaşa ikramda bulunuldu, hediyeler verildi. İlk cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara yemek ve su ikramında bulunan Sultanahmet Büfesi'nin işletmecilerinden Kenan Yılmaz da günün anısına 1453 kişiye kitap hediye etti.

Yeni Şafak Yazarı Hasan Öztürk Ayasofya'da gözyaşlarına boğuldu
OYNAT 00:28
Yeni Şafak Yazarı Hasan Öztürk Ayasofya'da gözyaşlarına boğuldu
Yeni Şafak Yazarı ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, 86 yıl sonra ilk cumanın kılındığı Ayasofya'da sevinç gözyaşı döktü. Öztürk'ün yoğun duygular yaşadığı o anları Gazeteci İsa Tatlıcan görüntüledi.

Tarih döndü muhteşem: Ayasofya'dan yükselen ezan sesiyle vatandaşlar gözyaşları ile namaz kıldı
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Tarih döndü muhteşem: Ayasofya'dan yükselen ezan sesiyle vatandaşlar gözyaşları ile namaz kıldı

"Bugün bizim bayramımız"

Ayasofya davasının açılmasıyla ilgili kalemleriyle mücadele veren Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Nuri Pakdil, Osman Yüksel Serdengeçti gibi şahsiyetlerin hayatlarının anlatıldığı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından hazırlanan Ustaların İzinde kitabını özellikle seçtiklerini belirten Yılmaz şöyle konuştu: "Bugün bizim bayramımız. Çeyrek asırdan fazla Ayasofya’nın hemen yanında büfe işletiyorum. Her vakit Rabbimize yakararak bu mahzun mabedin kurtulmasını için dua ediyordum. Hamdolsun onu kurtarmak Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Çevre esnafı olarak çok sevinçliyiz. Bu sevincimizi paylaşmak için tarihi ana şahitlik eden 1453 kişiye kitap hediye ettik. Amacımız çocuklarına torunlarına miras kalacak bu özel şahitliğin hatırasını yaşatmak. Özellikle Ayasofya davasına hizmet eden isimlerin mücadelesinin anlatıldığı kitabı tercih ettik. Çünkü onların da büyük emeği var. Bir anlamda gizli kahramanlar onlar. Bu vesileyle onlara da şükran borcumuzu yerine getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
OYNAT 02:51
Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

Yunanistan yasta: Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü
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Yunanistan yasta: Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü
  • Kitapların hediye edildiği vatandaşlar da memnuniyetini dile getirerek Ayasofya’nın açıldığı tarihi bir günde anlamlı bir sürprizle karşılaşmanın kitap gibi kalıcı bir hediyeye sahip olmanın kendileri için unutulmayacak bir hatıra olacağını belirttiler.

Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı
OYNAT 00:35
Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı
Ayasofya Camii açılış programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya Camii'nin içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor.

Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti
FOTOĞRAF 9
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Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Ancak gece boyu Ayasofya çevresinde bekleyen vatandaşlar sabah namazını hep birlikte kıldı.
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