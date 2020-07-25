Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşayan esnaf 1453 kişiye kitap hediye etti

Büyük buluşma gerçekleşti, Ayasofya Camii 86 yıl sonra cemaatine kavuştu. Tüm dünyada geniş yankı bulan tarihi olay, Müslüman alemini sevince boğdu. ilk cuma namazının ardından uzaktan yakından gelen birçok vatandaşa ikramda bulunuldu, hediyeler verildi. İlk cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara yemek ve su ikramında bulunan Sultanahmet Büfesi'nin işletmecilerinden Kenan Yılmaz da günün anısına 1453 kişiye kitap hediye etti.
"Bugün bizim bayramımız"
Ayasofya davasının açılmasıyla ilgili kalemleriyle mücadele veren Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Nuri Pakdil, Osman Yüksel Serdengeçti gibi şahsiyetlerin hayatlarının anlatıldığı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından hazırlanan Ustaların İzinde kitabını özellikle seçtiklerini belirten Yılmaz şöyle konuştu: "Bugün bizim bayramımız. Çeyrek asırdan fazla Ayasofya’nın hemen yanında büfe işletiyorum. Her vakit Rabbimize yakararak bu mahzun mabedin kurtulmasını için dua ediyordum. Hamdolsun onu kurtarmak Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Çevre esnafı olarak çok sevinçliyiz. Bu sevincimizi paylaşmak için tarihi ana şahitlik eden 1453 kişiye kitap hediye ettik. Amacımız çocuklarına torunlarına miras kalacak bu özel şahitliğin hatırasını yaşatmak. Özellikle Ayasofya davasına hizmet eden isimlerin mücadelesinin anlatıldığı kitabı tercih ettik. Çünkü onların da büyük emeği var. Bir anlamda gizli kahramanlar onlar. Bu vesileyle onlara da şükran borcumuzu yerine getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.
- Kitapların hediye edildiği vatandaşlar da memnuniyetini dile getirerek Ayasofya’nın açıldığı tarihi bir günde anlamlı bir sürprizle karşılaşmanın kitap gibi kalıcı bir hediyeye sahip olmanın kendileri için unutulmayacak bir hatıra olacağını belirttiler.