Ayder'in yeni yüzü: Çirkin yapılardan arındırılan doğa harikası ziyaretçilerini bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası için hazırlanan 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'ni tamamladı. Bakan Murat Kurum, Ayder Yaylası'nın yeni görüntülerini, "Son zamanlarda Ayder'e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder'in güzelliğine güzellik kattık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılındaki talimatının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' için harekete geçti. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve İller Bankası AŞ (İLBANK), Ayder Yaylası'nın doğal güzellikleriyle korunup halkın hizmetine sunulması için imkanlarını seferber etti.
'AYDER'İN ATIK SULARI ARITILIYOR'
Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş da Ayder'in silüetini bozan kaçak yapılaşmaya son veren, doğal dokuyu ortaya çıkaran bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çekti.