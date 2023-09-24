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Arap turistler Karadeniz'den gitti: Trabzon ve Rize'nin uğrak noktaları boş kaldı

Son dönemde Arap turistlere yönelik saldırıların ardından Türkiye'ye karşı başlatılan 'turizm seyahatlerini durdurun' çağrıları sonrasında, Karadeniz'de turist yoğunluğu bir hayli azaldı. Arap turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Ayder Yaylası, Ayasofya Camii ve Uzungöl en boş günlerini yaşıyor. Arap turistlerin diğer ülkeleri daha cazip görmeye başladığını belirten turizm işletmecileri, "Daha önce arabalarımızı park edecek yeri bulamazdık. Şu anda böyle bir şey yok" dedi.

19:42 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti.

Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti.

Trabzon’da polis ekipleri, iki Arap turist arasındaki tartışmayı yatıştırmak isterken yanlarına yaklaşan bir kişi turistlerden birini yumrukladı. Kuveytli olduğu açıklanan turist hastanelik oldu. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer, ırkçı saldırı sonrasında yaralanan Kuveytli turisti hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Arap turistlerden tepki: Türkiye'ye seyahat etmeyin

Yaşananlar Körfez basınında geniş yer bulurken, birçok ülkeden Arap kökenli kişiler, benzer olaylar yaşadıklarını öne sürüp sosyal medya üzerinden
'Türkiye'ye turizm seyahatlerinin durdurulması'
çağrıları yaptı.

Arap turistler Karadeniz'den gitti: Ayder Yaylası boş kaldı

Yaşananlar sonrasında, Arap turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Karadeniz'in uğrak noktaları boş kaldı. Yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşların ilk tercihi olan doğa harikası Ayder Yaylası, bugünlerde sessizliğe büründü.

"Arap turistler diğer ülkeleri daha cazip görmeye başladı"

Turizm işiyle uğraşan Ali Çalık, bir ay öncesine kadar turizm yerleri dolup taştığını şimdi ise pek gelen olmadığını söyledi.



Çalık
"Bir ay önce Ayasofya Camii, Uzungöl, Ayder Yaylası tıklım tıklımdı. Eylül ayının girmesi okulların Körfez ülkelerinde açılması nedeniyle işlerimiz onda bir oranında düştü. Daha önce arabalarımızı park edecek yeri bulamazdık. Şu anda böyle bir şey yok, şu anda buralara sayılı kişiler geliyor. Arabamla şu an 3 kişi getirdim. Gelenler ağırlıklı olarak Suudi Arabistanlı turistler oluşturuyor. Bu sene geçen seneye göre daha durgun geçti. Artık Arap turistler diğer ülkeleri daha cazip görmeye başladı. Örneğin Bosna bizim iklime benzediği için oraları da görmek istiyorlar. Seneye yine gelecekler ama bu gelişler zamanla azalacak diye düşünüyorum
" dedi.

"Bu sene erken bitti"

Turizmci Arif Akyazı ise sezonun bu sene erken bittiğini ifade ederek
"Yedi yıldır turizmle uğraşıyorum. Daha önce burası tur aracından geçilmezdi 250-300 araç gelirdi şimdi ise 15 aracı geçmiyor. Şu an gelenler yerli turistler eski şatafatlı günler bitti"
diye konuştu.



#Turizm
#Trabzon
#Rize
#Arap Turist
#Karadeniz
1 saat önce
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