Arap turistler Karadeniz'den gitti: Trabzon ve Rize'nin uğrak noktaları boş kaldı

"Bir ay önce Ayasofya Camii, Uzungöl, Ayder Yaylası tıklım tıklımdı. Eylül ayının girmesi okulların Körfez ülkelerinde açılması nedeniyle işlerimiz onda bir oranında düştü. Daha önce arabalarımızı park edecek yeri bulamazdık. Şu anda böyle bir şey yok, şu anda buralara sayılı kişiler geliyor. Arabamla şu an 3 kişi getirdim. Gelenler ağırlıklı olarak Suudi Arabistanlı turistler oluşturuyor. Bu sene geçen seneye göre daha durgun geçti. Artık Arap turistler diğer ülkeleri daha cazip görmeye başladı. Örneğin Bosna bizim iklime benzediği için oraları da görmek istiyorlar. Seneye yine gelecekler ama bu gelişler zamanla azalacak diye düşünüyorum