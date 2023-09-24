Arap turistler Karadeniz'den gitti: Trabzon ve Rize'nin uğrak noktaları boş kaldı

Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti.
Trabzon’da polis ekipleri, iki Arap turist arasındaki tartışmayı yatıştırmak isterken yanlarına yaklaşan bir kişi turistlerden birini yumrukladı. Kuveytli olduğu açıklanan turist hastanelik oldu. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer, ırkçı saldırı sonrasında yaralanan Kuveytli turisti hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Arap turistlerden tepki: Türkiye'ye seyahat etmeyin
Arap turistler Karadeniz'den gitti: Ayder Yaylası boş kaldı
Yaşananlar sonrasında, Arap turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Karadeniz'in uğrak noktaları boş kaldı. Yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşların ilk tercihi olan doğa harikası Ayder Yaylası, bugünlerde sessizliğe büründü.
"Arap turistler diğer ülkeleri daha cazip görmeye başladı"
Turizm işiyle uğraşan Ali Çalık, bir ay öncesine kadar turizm yerleri dolup taştığını şimdi ise pek gelen olmadığını söyledi.