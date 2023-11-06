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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda: Çalışmalarını yerinde denetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de turizm merkezi Ayder Yaylası’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi. Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da havadan inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel’deki kahvaltılı programa katıldı.

12:51 - 6/11/2023 Pazartesi
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetlemek üzere, saat 10.30 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi. Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. 

Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da havadan inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel’deki kahvaltılı programa katıldı.​

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki koltuk değişimine ilk yorum: Al birini vur ötekine
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki koltuk değişimine ilk yorum: Al birini vur ötekine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İktidara geldiğimizde verdiğimiz sözü tutmanın kıvancı içindeyiz. Başarılarımızın arkasında milletim var'' ifadelerini kullandı. CHP'deki koltuk değişimiyle ilgili konuşan Erdoğan, ''Bay bay kemal kime bay bay dedi, Edirne'deki terörist başına bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da o da aynen Selahattin Demirtaş'a Kavala'ya selam verdi. Al birini vur birine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü'' dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
#Ayder Yaylası
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