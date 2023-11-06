Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda: Çalışmalarını yerinde denetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İktidara geldiğimizde verdiğimiz sözü tutmanın kıvancı içindeyiz. Başarılarımızın arkasında milletim var'' ifadelerini kullandı. CHP'deki koltuk değişimiyle ilgili konuşan Erdoğan, ''Bay bay kemal kime bay bay dedi, Edirne'deki terörist başına bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da o da aynen Selahattin Demirtaş'a Kavala'ya selam verdi. Al birini vur birine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü'' dedi.