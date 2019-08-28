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Aydın son dakika haberleri... İşçi servis otobüsü tarlaya devrildi: 47 yaralı

Aydın'da işçi servis otobüsü devrildi: 47 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, sürücünün, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı işçi servis otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'daki kaza, saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunda meydana geldi.

Nazilli'den aldığı fabrika işçilerini Efeler'e taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü, 09 P 1617 plakalı otobüsle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarına savrularak, tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de olay yerine gelerek, polis ve jandarmadan bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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