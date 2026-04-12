Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

21:5312/04/2026, Pazar
IHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin otobüs durağına daldığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kuştur Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 ZE 880 plakalı otomobilin sürücüsü İ.B., seyir halindeyken yolun sağında bulunan kumsal alana dönmek istedi. Bu esnada aynı yönde ilerleyen 06 FNT 332 plakalı motosikletin sürücüsü G.Ö. ani manevra yaparak otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırıma çıktıktan sonra dolmuş durağına çarparak durabildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü G.Ö.’nün sol bacağının kırılırken, arkasında yolcu olarak bulunan Y.Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


