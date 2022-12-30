Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 5 yaralı

Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci dükkanında tüp nedeniyle bir patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alındığı öğrenildi.

AA

VALİ AKSOY: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA YAŞANDI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

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AA

7 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

İŞLETME ARIZA İÇİN EKİP ÇAĞIRMIŞ

Vali Aksoy, işletme sahibinin tüpte arıza olması üzerine servis ekiplerini çağırdığı, değişim çalışması yapıldığı esnada sızıntının tespit edildiğini ve akabinde patlamanın yaşandığını aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÜÇÜ ÇOCUK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayatını kaybedenleri arasında, restoranda yemek yiyen vatandaşların olduğunu ve ilk belirlemelere göre yaşamını yitirenlerden 3'ünün de çocuk olduğunu söyledi.

BAKAN BOZDAĞ: BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı ile üç cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır.



Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı,

üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir.



Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) December 30, 2022

GÖZALTI SAYISI BEŞE YÜKSELDİ

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “20 Aralık 2022 günü saat 15.30 sularında ilçemiz Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesinde bulunan iş yerinde tüp değişimi sırasında meydana gelen tüp patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 1’i ağır 5 yaralanın olduğu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olayla ilgili sorumlu olduğu düşünülen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

OYNAT 00:30 Aydın Nazilli'de bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi.



Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.



Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:09 Aydın Valisi Aksoy restorandaki tüp patlamasına ilişkin tvnet'e konuştu Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda tüp nedeniyle patlama geldi, yedi kişi hayatını kaybetti. Acı olay sonrası tvnet'e bağlanarak son durumu aktaran Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Bir işletme çalışanının aktardığına göre tüpte bir arıza olduğunu, yetkili servisin gelerek o anda çalışma yaptıklarını ancak gaz kaçağı nedeniyle bir kısım insanları dışarı çıkardıklarını ve ancak içeride kalanların patlamadan etkilendiğini ifade etti' dedi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da patlama sonrası kamunun bütün imkanlarıyla seferber olduğunu ifade etti.





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