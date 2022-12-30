Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 5 yaralı

Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci dükkanında tüp nedeniyle bir patlama meydana geldi.
Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alındığı öğrenildi.
VALİ AKSOY: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA YAŞANDI
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
7 ÖLÜ, 5 YARALI VAR
Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.
İŞLETME ARIZA İÇİN EKİP ÇAĞIRMIŞ
Vali Aksoy, işletme sahibinin tüpte arıza olması üzerine servis ekiplerini çağırdığı, değişim çalışması yapıldığı esnada sızıntının tespit edildiğini ve akabinde patlamanın yaşandığını aktardı.
Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN ÜÇÜ ÇOCUK
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayatını kaybedenleri arasında, restoranda yemek yiyen vatandaşların olduğunu ve ilk belirlemelere göre yaşamını yitirenlerden 3'ünün de çocuk olduğunu söyledi.
BAKAN BOZDAĞ: BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı ile üç cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır.
Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı,
üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir.
Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır.
GÖZALTI SAYISI BEŞE YÜKSELDİ
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “20 Aralık 2022 günü saat 15.30 sularında ilçemiz Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesinde bulunan iş yerinde tüp değişimi sırasında meydana gelen tüp patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 1’i ağır 5 yaralanın olduğu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olayla ilgili sorumlu olduğu düşünülen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.