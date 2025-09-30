Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan T.Ü.’nün (34) üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.