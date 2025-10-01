AYM’de bireysel başvurular UYAP üzerinden alınmaya başladı

AYM Genel Kurulunun 3 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Bugün devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Yeni uygulama ile bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, söz konusu uygulamayı bireysel başvurunun 13. yıldönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada duyurmuştu. Anayasa Mahkemesinin hak arama yollarının etkinliğini arttırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirten Başkan Özkaya, uygulama ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hâle geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkânlarıyla uyumlu hâle gelmesini sağlayacaktır.”