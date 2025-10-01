Yeni Şafak
AYM’de bireysel başvurular UYAP üzerinden alınmaya başladı

Oğuzhan Ürüşan
11:281/10/2025, Çarşamba
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, söz konusu uygulamayı bireysel başvurunun 13. yıldönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada duyurmuştu

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapmasına imkân sağlayan yeni uygulamayı bugün devreye aldı. Uygulamayla birlikte başvurular, UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı.

AYM İçtüzüğü’nün 63. maddesi uyarınca bireysel başvurular, AYM’ye doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor.


BİREYSEL BAŞVURU SÜREÇLERİ DAHA HIZLI YÜRÜTÜLECEK


AYM Genel Kurulunun 3 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Bugün devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Yeni uygulama ile bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.


ÇAĞIN TEKNOLOJİK İMKÂNLARIYLA UYUMLU HAK ARAMA YOLU


Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, söz konusu uygulamayı bireysel başvurunun 13. yıldönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada duyurmuştu. Anayasa Mahkemesinin hak arama yollarının etkinliğini arttırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirten Başkan Özkaya, uygulama ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hâle geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkânlarıyla uyumlu hâle gelmesini sağlayacaktır.”



#Anayasa Mahkemesi
#AYM
#bireysel başvuru
#UYAP
