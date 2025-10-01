Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunmuştu: İnsansız deniz aracı etkisiz hale getirildi

Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunmuştu: İnsansız deniz aracı etkisiz hale getirildi

11:231/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi
Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, kontrollü şekilde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, kıyıya çıkarılan insansız deniz aracının bulunduğu alanda sabah saatlerinde inceleme yaptı.



Ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada insansız deniz aracını vinç yardımıyla suya indirdi.


Sahil Güvenlik Komutanlığının botu ile Karadeniz açıklarına çekilen insansız deniz aracının, bir süre sonra patlatıldığı görüldü.



Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından 29 Eylül'de bulunan ve kıyıya getirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarılmış, giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.





#Trabzon
#İnsansız deniz aracı
#Yoroz Limanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURULARI 2025 TARİHLERİ GSB: KYK ek yurt başvuruları ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?