Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü

11:201/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü</u></em></strong></p>
Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ikinci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Liverpool’u 1-0 mağlup ederek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Bu sonucun ardından futbolseverler, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki puan durumunu ve önündeki fikstürü merak etmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu kritik galibiyetle gruptaki iddiasını artırırken, gözler bir sonraki maçlara çevrildi. Peki Şampiyonlar Ligi'nde tablo nasıl oluştu? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Liverpool’u 1-0’lık skorla devirerek kritik bir galibiyete imza attı ve tribünlerde büyük coşkuya neden oldu. Liverpool zaferiyle moral bulan Galatasaray, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Galatasaray’ın bu başarısı sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumu merak konusu oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki puan tablosunda son durum ve Galatasaray'ın sıralamadaki yeri.

Liverpool zaferiyle moral bulan Galatasaray, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında 36 takımlı lig formatında mücadele eden sarı-kırmızılılar, aldığı bu galibiyetle sıralamada üst sıralara tırmanmak için önemli bir adım attı.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray'ın kaç puanı var, GS kaçıncı sırada yer alıyor?

İkinci hafta maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi’nde oluşan güncel puan durumu:

Bayern Münih – 6

Real Madrid – 6

Inter – 6

Tottenham – 4

PSG – 3

Atletico Madrid – 3

Marsilya – 3

Sporting Lizbon – 3

Club Brugge – 3

Royale Union Saint-Gilloise – 3

Galatasaray – 3


Şampiyonlar Ligi'nde lig 2. hafta maç sonuçları

Atalanta-Club Brugge: 2-1

Kairat-Real Madrid: 0-5

Inter-Slavia Prag: 3-0

Chelsea-Benfica: 1-0

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1

Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2

Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0

Galatasaray-Liverpool: 1-0

Pafos-Bayern Münih: 1-5

İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu:

Şampiyonlar Ligi puan durumu:

Şampiyonlar Ligi Galatasaray fikstürü

#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi puan durumu
#Şampiyonlar Ligi Fikstürü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı