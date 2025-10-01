Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ikinci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Liverpool’u 1-0 mağlup ederek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Bu sonucun ardından futbolseverler, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki puan durumunu ve önündeki fikstürü merak etmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu kritik galibiyetle gruptaki iddiasını artırırken, gözler bir sonraki maçlara çevrildi. Peki Şampiyonlar Ligi'nde tablo nasıl oluştu? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Liverpool’u 1-0’lık skorla devirerek kritik bir galibiyete imza attı ve tribünlerde büyük coşkuya neden oldu. Liverpool zaferiyle moral bulan Galatasaray, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Galatasaray’ın bu başarısı sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumu merak konusu oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki puan tablosunda son durum ve Galatasaray'ın sıralamadaki yeri.
Liverpool zaferiyle moral bulan Galatasaray, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında 36 takımlı lig formatında mücadele eden sarı-kırmızılılar, aldığı bu galibiyetle sıralamada üst sıralara tırmanmak için önemli bir adım attı.
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray'ın kaç puanı var, GS kaçıncı sırada yer alıyor?
İkinci hafta maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi’nde oluşan güncel puan durumu:
Bayern Münih – 6
Real Madrid – 6
Inter – 6
Tottenham – 4
PSG – 3
Atletico Madrid – 3
Marsilya – 3
Sporting Lizbon – 3
Club Brugge – 3
Royale Union Saint-Gilloise – 3
Galatasaray – 3
Şampiyonlar Ligi'nde lig 2. hafta maç sonuçları
Atalanta-Club Brugge: 2-1
Kairat-Real Madrid: 0-5
Inter-Slavia Prag: 3-0
Chelsea-Benfica: 1-0
Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1
Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2
Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0
Galatasaray-Liverpool: 1-0
Pafos-Bayern Münih: 1-5
İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu:
Şampiyonlar Ligi puan durumu:
Şampiyonlar Ligi Galatasaray fikstürü