Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Liverpool’u 1-0’lık skorla devirerek kritik bir galibiyete imza attı ve tribünlerde büyük coşkuya neden oldu. Liverpool zaferiyle moral bulan Galatasaray, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Galatasaray’ın bu başarısı sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumu merak konusu oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki puan tablosunda son durum ve Galatasaray'ın sıralamadaki yeri.