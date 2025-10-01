Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ayşe Barım hakim karşısına çıkıyor

Ayşe Barım hakim karşısına çıkıyor

10:351/10/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Ayşe Barım
Ayşe Barım

Gezi olayları kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçlaması ile tutuklanan Ayşe Barım, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor.

Ayşe Barım
, bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması görülecek.

Çağlayan'da hakim karşısına çıkacak

Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

22 yıldan 30 yıla kadar hapis talebi

Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma öncesi Halit Ergenç, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için geldi.


#Ayşe barım
#hakim
#mahkeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faizsiz evlilik kredisi tutarları güncellendi: Evlilik kredi destek başvurusu şartları neler?