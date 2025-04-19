Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı

Gezi Parkı soruşturması nedeniyle tutuklu olarak yargılanan Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Barım'a yapılan tetkikler sonucunda beyin anevrizması tanısı konulduğu belirtildi.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ünlülerin menajeri Ayşe Barım, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Barım'a yapılan tetkikler sonucunda beyin anevrizması tanısı konulduğu belirtildi. Barım’ın avukatı da Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.
Ayşe Barım, hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmeye yardım" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barım’ın, olaylar sırasında sanatçılarla aktif iletişim halinde olduğu öne sürülmüştü.
Birçok oyuncuyu 'eylemlere yönlendirdiği' iddiası
Soruşturma kapsamında firari sanık Memet Ali Alabora’nın, Gezi Parkı’nda sanatçılar aracılığıyla bildiri yayımlanmasına yönelik bir görüşme yaptığı belirtilmiş, Barım’ın da bu süreçte sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddia edilmişti. Menajerlik şirketi ID Danışmanlık’ın kurucularından olan Ayşe Barım hakkında, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili de bir başka soruşturma açılmıştı. Barım’ın sektörde belirli oyunculara yer açarken, kendisine karşı çıkan isimleri piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülüyor.