Azerbaycan bayrağını öperek teslim almıştı: Polis memuru başarı belgesiyle ödüllendirildi

Eskişehir’de 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye ile Ermenistan milli takımları arasında karşılaşma öncesinde Türk polisi, taraftarlardan birinin üzerinde bulduğu bayrağa yönelik tavrı, çevredeki insanlar tarafından takdirle karşılandı. Euro 2024 ön eleme turu çerçevesinde Eskişehir’de 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye ile Ermenistan milli takımları karşılaştı. Maç öncesinde, üçüncü ülkelerin bayraklarının stadyuma alınmayacağı konusunda uyarıda bulunuldu. Türk polisinin, stadyuma giriş yapmaya çalışan taraftarlardan birinin üstünde Azerbaycan bayrağını bulduğu anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde polis, bayrağı özenle katlıyor, öpüyor ve yanındaki bir diğer polise veriyor, o da bayrağı birkaç kez öptükten sonra götürüyor. Türk polisinin bu davranışı çevrede bulunan insanlar tarafından da takdir edilirken, polisler uzun süre alkışlandı. Türkiye Futbol Federasyonunun bayrak konusundaki kararının UEFA tarafından uygulandığı bildirildi. TFF, UEFA'dan üçüncü ülke bayraklarının stadyuma alınmaması yönünde talep aldı. Buna rağmen bazı taraftarlar yine de Azerbaycan bayrağını sahaya taşımayı başardılar.