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Azerbaycan bayrağını öperek teslim almıştı: Polis memuru başarı belgesiyle ödüllendirildi

Türkiye'nin 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan ile oynadığı EURO 2024 eleme maçının öncesinde yapılan kontrollerde, bir polis memuru Azerbaycan bayrağını öperek teslim almıştı. Gösterdiği hassasiyetle sosyal medyada ilgi gören polis, görev yaptığı Düzce'de başarı belgesiyle ödüllendirildi.

19:25 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polis başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polis başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Türkiye ile Ermenistan arasında 8 Eylül'de Eskişehir'de oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri maçının giriş kontrolünde Azerbaycan bayrağına gösterdiği hassasiyetle gündem olmuştu.

Azerbaycan bayrağını öperek teslim almıştı: Polis memuru başarı belgesiyle ödüllendirildi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, gösterdiği örnek davranıştan dolayı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Şahin'i makamında ağırladı.

Aslan, maç öncesi giriş noktasında bir vatandaştan aldığı Azerbaycan bayrağını öpüp başının üzerine koyan Şahin'e başarı belgesi takdim ederek, duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.


Türk polisi Azerbaycan bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı
Türk polisi Azerbaycan bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı

Eskişehir’de 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye ile Ermenistan milli takımları arasında karşılaşma öncesinde Türk polisi, taraftarlardan birinin üzerinde bulduğu bayrağa yönelik tavrı, çevredeki insanlar tarafından takdirle karşılandı. Euro 2024 ön eleme turu çerçevesinde Eskişehir’de 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye ile Ermenistan milli takımları karşılaştı. Maç öncesinde, üçüncü ülkelerin bayraklarının stadyuma alınmayacağı konusunda uyarıda bulunuldu. Türk polisinin, stadyuma giriş yapmaya çalışan taraftarlardan birinin üstünde Azerbaycan bayrağını bulduğu anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde polis, bayrağı özenle katlıyor, öpüyor ve yanındaki bir diğer polise veriyor, o da bayrağı birkaç kez öptükten sonra götürüyor. Türk polisinin bu davranışı çevrede bulunan insanlar tarafından da takdir edilirken, polisler uzun süre alkışlandı. Türkiye Futbol Federasyonunun bayrak konusundaki kararının UEFA tarafından uygulandığı bildirildi. TFF, UEFA'dan üçüncü ülke bayraklarının stadyuma alınmaması yönünde talep aldı. Buna rağmen bazı taraftarlar yine de Azerbaycan bayrağını sahaya taşımayı başardılar.



#Azerbaycan
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