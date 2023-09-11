Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polis başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Türkiye ile Ermenistan arasında 8 Eylül'de Eskişehir'de oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri maçının giriş kontrolünde Azerbaycan bayrağına gösterdiği hassasiyetle gündem olmuştu.
Azerbaycan bayrağını öperek teslim almıştı: Polis memuru başarı belgesiyle ödüllendirildi
Düzce Valisi Selçuk Aslan, gösterdiği örnek davranıştan dolayı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Şahin'i makamında ağırladı.
Aslan, maç öncesi giriş noktasında bir vatandaştan aldığı Azerbaycan bayrağını öpüp başının üzerine koyan Şahin'e başarı belgesi takdim ederek, duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.