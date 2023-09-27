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Azerbaycan bilançoyu açıkladı: Karabağ'daki antiterör operasyonunda 192 asker şehit oldu

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonuyla ilgili bilançoyu açıkladı. Operasyonda Azerbaycan ordusu 192 şehit verirken 511 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Lokman Özdemir
10:28 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda Savunma Bakanlığından 180, İçişleri Bakanlığından 12 personelin şehit olduğu bildirildi.

Şehit düşen 11 askerin kimliklerinin adli tıp uzmanlarının yapacağı genetik inceleme sonrasında belirleneceği aktarılan açıklamada, operasyonda 511 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Ermeniler 1 sivili katletti

Açıklamada, operasyon süresince Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 1 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.



#Karabağ
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#Azerbaycan
#operasyon
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