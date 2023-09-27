Azerbaycan bilançoyu açıkladı: Karabağ'daki antiterör operasyonunda 192 asker şehit oldu

Azerbaycan, Karabağ’da başlattığı anti-terör operasyonundan 24 saat gibi kısa sürede zaferle çıktı. 90 mevziyi kaybeden silahlı Ermeni gruplar, Hankendi başta olmak üzere Kasım 2020’deki anlaşmaya rağmen işgale devam ettikleri bölgelerden çıkmayı kabul etti.