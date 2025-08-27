Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aziz İhsan Aktaş: Duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum

Aziz İhsan Aktaş: Duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum

23:2527/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Aktaş hakkında verilen ev hapsi kararı geçen hafta kaldırılmıştı.
Aktaş hakkında verilen ev hapsi kararı geçen hafta kaldırılmıştı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında verilen ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş ilk açıklamasını yaptı. Devlete yardımcı olmak amacıyla ifade verdiğini söyleyen Aktaş, ifadelerinden rahatsız olanlar olabileceğini dile getirerek, "Vekiller, genel başkan yardımcıları acaba Türkiye’de kalacak mı, yoksa kaçacak mı?" dedi. Duruşmaları sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Aktaş, davadan sonra da Türkiye’de olacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturmada itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı.

"İfadelerimi devlete yardımcı olmak için verdim"

Geçen hafta alınan kararın ardından Aktaş ilk açıklamasını yaptı.

TYT Türk’te gazeteci Nuray Başaran'a konuşan Aktaş, devlete yardımcı olmak adına ifadelerini verdiğini söyledi.

Verdiği ifadelerden rahatsız olanların olacağını söyleyen Aktaş, "Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?" dedi.

"Duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum"

Aktaş'ın evindeki çalışma ofisinde yapıldığı söylenen röportajın bir kısmında Aktaş'ın şu sözlerine yer verildi:

"Ben buradayım. İstanbul'dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?"

Aktaş’ın konuştuğu Başaran, röportajın devamının daha sonra yayımlanacağını bildirdi.



#Aziz İhsan Aktaş
#İBB
#Soruşturma
#Ev Hapsi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 resmî tatil mi, hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?