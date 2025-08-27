Aziz İhsan Aktaş: Duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturmada itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı.

"İfadelerimi devlete yardımcı olmak için verdim"

Geçen hafta alınan kararın ardından Aktaş ilk açıklamasını yaptı.

TYT Türk’te gazeteci Nuray Başaran'a konuşan Aktaş, devlete yardımcı olmak adına ifadelerini verdiğini söyledi.

Verdiği ifadelerden rahatsız olanların olacağını söyleyen Aktaş, "Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?" dedi.

"Duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum"

Aktaş'ın evindeki çalışma ofisinde yapıldığı söylenen röportajın bir kısmında Aktaş'ın şu sözlerine yer verildi:

"Ben buradayım. İstanbul'dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?"

Aktaş’ın konuştuğu Başaran, röportajın devamının daha sonra yayımlanacağını bildirdi.







