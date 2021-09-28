Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına burs programı başlatacakları müjdesini verdi. Doktora sonrasını kapsayan programda yer alacak öğrencileri Sancar seçecek.
TÜBİTAK tarafından Aziz Sancar adına ocak sonunda doktora programının başlatılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Bu programda yer alacak öğrencileri Aziz Hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında onlarla çalışacak” dedi.