​Aziz Sancar adına burs

Aziz Sancar'dan gençlere çağrı: Benim yaptığımı yapmayın geri dönün

ABD'de yaşamını sürdüren Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye'ye geldi. İstanbul'da bir konuşma yapan Sancar, 'Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün' ifadelerini kullandı.