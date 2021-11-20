Gündem Baba ve kızı patlamada can verdi
ANKARA

Baba ve kızı patlamada can verdi

Ankara Keçiören’de bir apartmanda önceki gece patlama meydana geldi. Bir dairedeki mutfak tüpünün patlaması sonucu binanın bir bölümü çöktü. Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame (5), Muhammed (35) ve Melek Kahtan (2) ile Zine Abdülkerim Ahmed el Vahap (26) yaralı olarak çıkarıldı ve çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Kahtan ile kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Baba ve kızı patlamada can verdi
Ankara Başsavcılığı, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Keçiören’de bir apartmanda önceki gece patlama meydana geldi. Bir dairedeki mutfak tüpünün patlaması sonucu binanın bir bölümü çöktü. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı. Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame (5), Muhammed (35) ve Melek Kahtan (2) ile Zine Abdülkerim Ahmed el Vahap (26) yaralı olarak çıkarıldı ve çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Kahtan ile kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamayla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Keçiören’de meydana gelen patlamada, aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor” ifadelerini kullandı. Ankara Başsavcılığı, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Patlamada hayatını kaybeden baba ve kızı da Mamak Ortaköy Mezarlığında yan yana toprağa verildi. Öte yandan bina da güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.

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