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Baba ve üvey anneden kan donduran şiddet: Soğuk su döküp hortumla dövdüler

Baba ve üvey anneden kan donduran şiddet: Soğuk su döküp hortumla dövdüler

20:5217/02/2025, Pazartesi
IHA
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Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uygulayan baba ve üvey anne gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uygulayan baba ve üvey anne gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yaşanan olay kan dondurdu. Haliliye ilçesinde bir baba ve üvey anne, tuvaletlerini altlarına yaptıkları iddiasıyla beş ve yedi yaşındaki çocuklarını soğuk su ile yıkayıp daha sonra hortumla dövdü. Çocukların ağlama seslerini duyan mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri babayı ve üvey anneyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Valiliği, şiddet gören çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa'da çocuklarını hortumla dövüp soğuk havada, çıplak bir şekilde damda yıkayan baba ve üvey anne gözaltına alındı.

Soğuk suyla yıkayıp hortumla dövdüler

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir baba ve üvey anne 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını, iddiaya göre tuvaletlerini altlarına yaptıkları için soğuk su ile çıplak bir şekilde yıkadı. Soğuk su ile yıkanan çocuklar daha sonra hortumla dövüldü. Çocuklarının ağlama seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Baba ve üvey anne gözaltına alındı

Anne ve babanın boşanması sonrası çocuklardan 2'sinin babaanne ile, 2'sinin ise üvey anne ve baba ile yaşadığı öğrenildi. Çocuklara şiddet uyguladığı öne sürülen baba ve üvey anne, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği konu ile ilgili açıklamasında, "16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan bazı haberlerde ‘'Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı" yönündeki iddialarla ilgili olarak valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 16.02.2025 tarihinde gündeme gelen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çok hızlı şekilde gerekli çalışmalar yapılarak kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle koruma altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.



#Şanlıurfa
#Şiddet
#Çocuk

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