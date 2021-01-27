Gündem Babasının mezarı başında yanında pompalı tüfekle ölü bulundu
ADANA

Babasının mezarı başında yanında pompalı tüfekle ölü bulundu

Adana’da bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu. Güvenlik görevlileri mezar başında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112’yi aradı. Sağlık ekipleri şahsın karnına pompalı tüfekle bir el ateş edildiğini ve öldüğünü tespit etti.

Haber Merkezi İHA
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olay merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki Burak Mezarlığında meydana geldi. Güvenlik görevlisi mezar başında hareketsiz yatan bir kişiyi gördükten sonra 112’yi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri şahsın karnına pompalı tüfekle bir el ateş edildiğini ve öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri ise olayın nasıl gerçekleştiğini ve şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
  • Yapılan çalışma sonucunda şahsın 26 yaşındaki Hidayet Ablak olduğu belirlendi. Mezarın da 2006’da kaybettiği babası Mehmet Ablak’a ait olduğu anlaşıldı.

DHA
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis olay yerinde 1 pompalı tüfek ele geçirirken, Ablak’ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ablak’ın üst aramasında ya da çevrede herhangi bir not bulunmazken kesin ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak.

DHA
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ablak’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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