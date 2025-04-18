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Bafa Gölü ve Latmos’ta doğa koruma güçleniyor

Bafa Gölü ve Latmos’ta doğa koruma güçleniyor

Merve Safa Akıntürk
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Dilekçe Komisyonu, Bafa Gölü ve Antik Latmos çevresindeki çevre sorunlarını ele aldı. Çevre, Enerji, Tarım ve Kültür bakanlıklarından yetkililerin katıldığı toplantıda kirlilik, madencilik ve ekolojik denge konuları değerlendirildi. Sit alanlarında madenciliğe izin verilmediği vurgulandı. 1989’dan bu yana sit alanı olan Bafa Gölü, yapılan bilimsel değerlendirmelerle üç farklı koruma statüsüne alındı. Bu sınıflama, doğayı korurken madenciliğin önünü kesiyor. Balık çiftliklerinin çevreye etkisini azaltmak için yeni kriterler getirilirken, zeytincilikte de üç fazlı sistemden çevre dostu iki fazlı sisteme geçiş zorunlu hale geldi. Yılan balığı potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için kooperatif ihaleleri yeniden gündeme alındı. Bölgeye özel bir “alan başkanlığı” kurulması da planlanıyor.


#Bafa Gölü
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