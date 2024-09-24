Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine 10 bin TL başarı ödülü

“Öncelikle üniversite sınavını başarıyla geçen tüm gençleri tebrik ediyorum. Onlar yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesilleri oluşturuyor. Bizim de görevimiz onlara bu yolda destek vermek. Bu amaçla çalışkan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Geçen yıl 6 bin TL olarak verdiğimiz başarı ödülümüzü bu yıl 10 bin TL'ye yükseltiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” d