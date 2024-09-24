Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine 10 bin TL başarı ödülü

Bağcılar Belediyesi, bu yıl devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşen tüm öğrencilere 10 bin TL başarı ödülü veriyor.
Bağcılar Belediyesi kültür, sanat ve spor alanında olduğu gibi eğitimde de gençlere desteğini sürdürüyor.
Bu çerçevede 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde devlet veya özel üniversitelerin lisans programlarında bu sene örgün eğitime yerleşenlere 10 bin TL başarı ödülü verecek. Bu destekten Bağcılar'da ikamet eden ve bu yıl devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşenler yararlanabilecek.