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Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine 10 bin TL başarı ödülü

Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine 10 bin TL başarı ödülü

17:5024/09/2024, Salı
IHA
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Bağcılar Belediyesi
Bağcılar Belediyesi

Bağcılar Belediyesi, bu yıl devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşen tüm öğrencilere 10 bin TL başarı ödülü veriyor.

Bağcılar Belediyesi kültür, sanat ve spor alanında olduğu gibi eğitimde de gençlere desteğini sürdürüyor.


Bu çerçevede 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde devlet veya özel üniversitelerin lisans programlarında bu sene örgün eğitime yerleşenlere 10 bin TL başarı ödülü verecek. Bu destekten Bağcılar'da ikamet eden ve bu yıl devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşenler yararlanabilecek.


Görevimiz onlara destek vermek

Bağcılar'da önceliğin her zaman eğitim olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,
“Öncelikle üniversite sınavını başarıyla geçen tüm gençleri tebrik ediyorum. Onlar yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesilleri oluşturuyor. Bizim de görevimiz onlara bu yolda destek vermek. Bu amaçla çalışkan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Geçen yıl 6 bin TL olarak verdiğimiz başarı ödülümüzü bu yıl 10 bin TL'ye yükseltiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” d
edi.

Başvurular, 23 Eylül 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında belediyenin resmi web sitesi
adresi üzerinden yapılacak.
#Bağcılar Belediyesi
#bağcılar
#öğrenci

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