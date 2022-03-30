Bağcılar Belediyesi’nin “Cam Dostu Süpürgeci” projesi: Süpürgecilerden ekonomiye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yaptığı örnek çalışmalarla “Sıfır Atık” belgesine layık görülen Bağcılar Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Belediyenin başarılı sonuçlar veren uygulamalarından biri de “Cam Dostu Süpürgeci” projesi. Bu amaçla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görevli temizlik personelinin yanlarındaki konteynırlarına kafes şeklinde aparatlar monte edildi. Belediyenin sorumluluk sahasındaki sokakları temizleyen 340 süpürgeci cam atıkları da aparatlara dolduruyor.

3 MİLYON 540 BİN 490 KİLO CAM ATIĞI TOPLANDI

İş sonunda toplanan cam atıklar, geri dönüşüm sayesinde hem yeniden değerlendiriliyor hem de ekonomiye kazandırılıyor. Geçen 5 yıllık süreçte 3 bin 540 ton (3 milyon 540 bin kilogram) cam atığı toplanırken bunun sonucunda da 354 bin 49 litre akaryakıt ve 148 bin 700 kilowatt saat elektrik enerjisi tasarruf edildi.

YENİDEN İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNUYORUZ

Geri dönüşüm çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yarınlara çocuklarımızın sağlıkla yaşayacağı bir doğa bırakmak için bütün gücümüzle gayret ediyoruz. İlçemizdeki cam atıklarını tekrar toplayarak bunları geri dönüşümle tekrar insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bu mücadelede en büyük emeği sarf eden mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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