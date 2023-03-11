Bağcılar ile Battalgazi ‘Kardeş Şehir’ oldu

Bağcılar Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer başkanlığında gerçekleşti. Açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Bağcılar Belediyesi’nin Malatya’nın ilçesi olan Battalgazi Belediyesi ile “Kardeş Şehir” protokolünün de oylaması yapıldı. Bütün partilerin katıldığı oylamada iki belediyenin kardeşliği oy birliğiyle onaylandı.

BÜTÜN İMKANLARIMIZLA ONLARIN YANINDAYIZ

Depremin ardından başlayan birlikteliğin “Kardeş Belediye” kararıyla taçlandığını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Depremin ardından yardım eli uzattığımız Battalgazi Belediyesi ile aramızda gönül bağı oluştu. Bunu daha da ileriye taşıyarak kardeş olduk. Bütün imkanlarımızla onların yanındayız. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. Aldığımız bu karar hepimize hayırlı olsun” dedi.

GÖNÜL KARDEŞLİĞİMİZ RESMİ OLARAK TESCİLLENDİ

Depremin yaralarını hep birlikte sardıklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Bu süreçte Bağcılar ile Battalgazi’miz arasında muazzam bir gönül köprüsü kurduk. Gönülden teşekkür ediyorum. Battalgazi’de artık Bağcılar denilince “Kahraman Bağcılar” diyoruz. Meclis kararıyla resmi olarak da kardeş belediye olduk. Gönüldeki kardeşliğimiz artık resmi olarak da tescillendi” diye konuştu.



