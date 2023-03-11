|
Reklam
Reklam
Gündem

Bağcılar ile Battalgazi ‘Kardeş Şehir’ oldu

Bağcılar Belediyesi meclis toplantısında gündeme gelen “Kardeş Şehir” protokolü, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre; Bağcılar Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren yaralarını sarmak için mücadele ettiği Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ile kardeş oldu.

04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bağcılar Belediyesi Battalgazi'de.

Bağcılar Belediyesi Battalgazi'de.

Bağcılar Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer başkanlığında gerçekleşti. Açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Bağcılar Belediyesi’nin Malatya’nın ilçesi olan Battalgazi Belediyesi ile “Kardeş Şehir” protokolünün de oylaması yapıldı. Bütün partilerin katıldığı oylamada iki belediyenin kardeşliği oy birliğiyle onaylandı.

BÜTÜN İMKANLARIMIZLA ONLARIN YANINDAYIZ

Depremin ardından başlayan birlikteliğin “Kardeş Belediye” kararıyla taçlandığını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Depremin ardından yardım eli uzattığımız Battalgazi Belediyesi ile aramızda gönül bağı oluştu. Bunu daha da ileriye taşıyarak kardeş olduk. Bütün imkanlarımızla onların yanındayız. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. Aldığımız bu karar hepimize hayırlı olsun” dedi.

GÖNÜL KARDEŞLİĞİMİZ RESMİ OLARAK TESCİLLENDİ

Depremin yaralarını hep birlikte sardıklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Bu süreçte Bağcılar ile Battalgazi’miz arasında muazzam bir gönül köprüsü kurduk. Gönülden teşekkür ediyorum. Battalgazi’de artık Bağcılar denilince “Kahraman Bağcılar” diyoruz. Meclis kararıyla resmi olarak da kardeş belediye olduk. Gönüldeki kardeşliğimiz artık resmi olarak da tescillendi” diye konuştu.


#deprem
#Bağcılar
#Battalgazi
#Kardeş Şehir
3 saat önce
default-profile-img
Bağcılar ile Battalgazi ‘Kardeş Şehir’ oldu
Bursa atık su arıtmada zirveye oynuyor
Sinemada ayrım keskinleşti
Deprem tarlayı göle çevirdi
Kayseri 4,8'le sallandı: Afet bölgesi ilan edilecek
Bursaspor-Amedspor maçında çıkan olayların hukuki boyutu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.