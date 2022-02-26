Bağcılar yeni öğretmenleri bağrına bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Ocak ayı sonunda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti. Bu öğretmenlerden 832’si bu ay içinde Bağcılar’da göreve başladı.

Hayallerine ilk adımı atan genç öğretmenler, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “İlçemize Yeni Atanan Öğretmenlerle Tanışma ve İstişare Toplantısı” adı altında bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen programda konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bağcılar ilçemize öğretmen olarak başlamanızdan büyük gurur ve onur duyuyorum. Allah mahcup etmesin” dedi.

Lokman Çağırıcı

24 SAAT EMRİNİZDEYİZ

Bağcılar’ın güzelliklerini birlikte yaşayacaklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Sizlerin Bağcılar ailemizin bir ferdi olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. ‘Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar’ diye güzel bir söz var. Sizler de gelecek nesilleri inşa edecek yeni nesiller yetiştireceksiniz. Cumhurbaşkanımızın hizmetlerinin yanında bizler de Kaymakamımızla birlikte Bağcılar ailesi olarak eğitim alanında sonsuz desteğimizi vermeye devam ediyoruz. Bizlere proje üretmenizi istirham ediyorum. Sizlerden fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Bir ihtiyacınız olduğunda da 24 saat emrinizdeyiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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Yeni başlangıçların yeni umutları da beraberinde getireceğine inandığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise Bağcılar’daki tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman öğretmenlerin yanında olacakları bilgisini verdi. Yeni atanan öğretmenler hem kendi aralarında hem de ilçedeki kamu kurumu yöneticileriyle tanışıp sohbet etme fırsatı buldu.

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