Bağımsızlık Ateşi

Zonguldak Filyos dün tarihi bir açılışa sahne oldu. Karadeniz gazı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir törenle devreye alındı. Cumhuriyetin 100. yılına atfen saat 20:23’te başlayan törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bakanlar, milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, doğalgazın çıkarılıp karaya ulaştırılması çalışmalarına katılan mühendis ve işçiler ile vatandaşlar katıldı.

İKİ BAYRAM BİRDEN YAŞIYORUZ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iki bayramı bir arada yaşadığını belirterek, “Birisi inşallah yarın kavuşacağımız Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır” dedi.

ATTIĞIMIZ ADIMLARLA MANKURTLARI ÜZÜYORUZ

Karadeniz gazı ile ilgili ilk adımı 2020 yılında attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazın devreye alınma sürecine kadar atılan adımları sıraladı. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti: Keşiften 32 ay sonra gazın devreye alınma töreniyle bu yolculuğun en mutlu anına geldik. Milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye’nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını istemeyenleri üzüyoruz. Kandil’deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya’daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutanları üzüyoruz. ‘Her seçim öncesinde gaz buluyorlar’ diyen karakter fukaralarını üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz.

14 MAYIS’TA TOKAT VURUN

Bir de daha ilk günden itibaren yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar yeni eserlerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs’ta milletimizin tattıracağına inanıyorum. Kendi doğal gazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla güvenle çıkarmalarını istiyorum.

Besmeleyle ateşlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop, Fuat Oktay, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Önder Aksakal, Zekeriya Yapıcıoğlu, bakanlar ve mühendisler butona birlikte basarak doğalgazı ateşledi. Besmele çekerek butona basan Erdoğan, “Milletimiz inşallah artık kendi gazını kullanmaya başlayacak. Hayırlı olsun” dedi.

10 bin personel 50 gemi çalıştı

Karadeniz’de çalışma yürüten mühendis ve işçileri tebrik eden Erdoğan, “Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini, biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Sakarya Sahası’ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir” dedi

2,5 yılda evlere ulaştı

Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımı olan Karadeniz doğal gazı, keşfedilmesinin ardından 2,5 yılda karaya ulaştırılarak sisteme verildi. Temmuz 2020’den bu yana sergilenen olağanüstü çabayla kullanıma sunulan 710 milyar metreküplük milli doğal gazımızın ekonomik değere dönüştürülmesinin önemli kilometre taşları şöyle:

* 20 TEMMUZ 2020: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yer alan Sakarya Gaz Sahası’nda yer alan Tuna-1 kuyusunda sondaja başladı.

* AĞUSTOS 2020: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfetti. Bu keşif, Karadeniz’deki ilk ultra derin doğal gaz rezerv keşfi olarak kayda geçti.

* EKİM 2020: Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

* HAZİRAN 2021: Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde kritik bir dönüm noktası daha yaşandı ve Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz’deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

* ARALIK 2022: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DeGolyer&MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yaptığı yeniden değerlendirme çalışması sonucunda söz konusu rezervin 652 milyar metreküp olarak güncellendiğini, Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiğini açıkladı. Böylece Karadeniz’deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022’de 710 milyar metreküp olarak güncellendi.

* 4 HAZİRAN 2021: Erdoğan’ın katılımıyla Zonguldak’ta Filyos'ta Doğalgaz İşleme Tesisi’nin temeli atıldı.

* 10 TEMMUZ 2022: 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası’nda Karadeniz'deki doğal gazı karaya taşıyacak boruların derin sulara serimi Castorone adlı gemi ile başladı.

* 18 KASIM 2022: Karadeniz gazının sisteme verilmesine ilişkin boru döşeme işi tamamlandı.

* 26 ARALIK 2022: Filyos Ana Gaz Ölçüm İstasyonu’nda test işlemleri başladı.

* 18 NİSAN 2023: Sakarya Gaz Sahasında vana açıldı ve doğal gaz deniz altındaki borulara verildi. 30 saatte gaz karaya ulaştı.

2 bin madenci iş sahibi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda üçüncü müjdeyi de madencilere verdi. Erdoğan, ”Bu arada madencilerimizle ilgili 1000 kişilik eleman alımı demiştik. Bunu 2 binle perçinliyoruz. 2 bin madenciyi de Allah’ın izniyle iş sahibi yapacağız” dedi.

Hayal ettik, yaptık

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez da törende kürsüye çıktı. Daha önce yabancı şirketlerle çok sayıda sondajlar yapıldığını ancak netice alınamadığını ifade eden Dönmez şu ifadeleri kullandı: Burada ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. Her türlü haksızlığa göğüs geren ve sonunda vaad edilen zafere ulaşan insanlarla bir aradayız. Türkiye’nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediler. Hamdolsun umutla çıktığımız bu yolun sonu müjdelerle noktalandı. Hayal ettik, yaptık. Ayyıldız’ın yüzünü yere eğmedik. Her türlü önyargıyı yıktık. ‘Arayamazsınız’ dediler aradık, ‘bulamazsınız’ dediler bulduk, ‘çıkaramazsınız’ dediler çıkardık. Bu eser 85 milyonun, bu gurur tüm Türkiye’nin. Selçuklu’dan miras, Osmanlı’dan yadigar, Cumhuriyet’ten emanet, ruh, azim, cesaret ve inançla 100 yılı geride bırakan tecrübemizle yüzyıllara Türkiye Yüzyılı’na ilham olsun diye geliyoruz.

Yaraları asrın dayanışmasıyla sarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bu sene depremlerde yitirdikleri canların acısı sebebiyle Ramazan ayını buruk karşıladıklarını, buruk geçirdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça, deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor.”

KUTLU MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA OLUN

Bayramdan sonra deprem illeri dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inandıklarını belirten Erdoğan, kayıplar geri getirilemese de depremzedeleri bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere, 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz.”

Topkapı’yı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü’nün açılışını yaptı. Topkapı Sarayı’ndaki restorasyon çalışmalarının büyük kısmını bitirdiklerini söyleyen Erdoğan ve beraberindekiler, restorasyonu tamamlanan birimleri gezdi. Daha sonra Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Topkapı Sarayı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, İstanbul Boğazı’na karşı çektirdikleri fotoğrafı “Topkapı Sarayı hatırası...” notuyla paylaştı.



