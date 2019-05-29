Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bağış oyunu Avrupada
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

İmamoğlu için PKK-FETÖ el ele çalışıyor

Bağış oyunu Avrupa’da

İstanbul'un sayılı zenginlerinden olmasına rağmen seçimde algı oluşturmak için Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyası Avrupa’ya uzatıldı. Almanya'da CHP NRW Birliği, "Ekrem İmamoğlu Gönüllüleri" başlığı ile para topluyor. Ramazan ayına dikkat edilmeden Almanya'nın Frankfurt kentinde İmamoğlu için dayanışma pikniği düzenlenecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
CHP'nin İstanbul adayı
CHP'nin İstanbul adayı

Seçimin yenilendiği İstanbul’da İmamoğlu'na maddi destek kampanyası başlatılırken seçimde kendisine destek açıklamaları yapan PKK ve FETÖ terör örgütleri de harekete geçti. CHP'nin yurt dışındaki teşkilatları aracılığıyla özellikle Avrupa'da PKK sempatizanı ve FETÖ elemanları İmamoğlu'na para toplamak için etkinlikler düzenliyor.

PARAYI 'KATKI PAYI İMAMOĞLU' DİYE TOPLUYORLAR

Almanya'da CHP NRW Birliği, "Ekrem İmamoğlu Gönüllüleri" başlığı ile para topluyor. Kampanya broşürlerinde, "Belirli bir miktarı olmayan, gönlünüzden kopan katkınızı birliğimiz toplu halde resmi hesaplara yatıracaktır. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, çünkü her şey çok güzel olacak!" şeklinde ifadeler yer alıyor. Parayı da 'katkı payı-İmamoğlu' açıklaması ile bankaya yatırıyorlar.

RAMAZAN AYINDA DESTEK PİKNİĞİ

Ayrıca, Almanya'nın Frankfurt şehrinde 2 Haziran pazar günü İmamoğlu dayanışma pikniği düzenlenecek. Ramazan ayında olmasına dikkat edilmeden saat 11.00'de başlayacak etkinlikte, Grup Mavi de sahne alacak. Etkinlikte çekilişler, davul zurna, mangal da gerçekleştirilecek.

İMAMOĞLU'NA KADINLAR MATİNESİ

Hollanda'da da İmamoğlu'na destek için kadınlar matinesi düzenlenecek. 7 Haziran'da gerçekleşecek programa Zeynep Mansur ve Ardacan Algan katılacak. Etkinliğe, Canlar Vakfı, Pro-finans ve H.A.S Groothandel sponsor oldu. Etkinliğe giriş ise 35 avro. İsveç’te de “Desteğinizle her şey çok güzel olacak” kampanyası yürütülüyor.

MAĞDUR ALGISI İLE KAMPANYA

İsveç'te "YSK'nın aldığı akıl ve hukuk dışı kararla İstanbul'da 23 Haziran 2019 Pazar günü yeniden seçime gidiyoruz. Seçmen iradesine yönelik bu büyük haksızlığın başka bir boyutu daha var. 23 Haziran seçiminde partiler Hazine yardımı alamayacak. İktidar partisi için bunun hiç önemi yok ama gücünü halktan alanlar için ciddi bir engel. Bu durumun farkında olan binlerce vatandaşımız İmamoğlu'na seçim kampanyasına bağışta bulunmak istediklerini ısrarla belirtiyorlar. Bu talep doğrultusunda kampanya süreci başlatıldı. Yapılacak bağışın kimseye yük olmamasını diliyoruz. Kişi başı 20 TL tutarında bir bağış tüm gönülleri fethetmeye yetecektir" ifadeleriyle para toplanıyor.

REKLAM
  • Demirtaş'ın eşi sahnede
  • Cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da Avrupa Parlamentosu seçimleri için Kati Piri'ye destek videosu çekti. Bu videoda Demirtaş, "Sevgili Kati, Avrupa Parlamento seçimlerinde sana başarılar diliyorum. İnsan hakları alanındaki hassasiyetinin yakından tanığıyım. Haksızlığa ve hukuksuzluğa uğramış herkesle her zaman dayanışma içinde oldun. Kalbim seninle. Kati biliyor musun? Biz son zamanlarda çok alıştık seçimlere. Aramızda kalsın kimi desteklesek o kazanıyor. Sana ve Avrupa'daki tüm dostlara selamlarımı iletiyorum" diyerek İmamoğlu'na desteklerini itiraf ediyor.

CHP İstanbul adayının YSK çelişkisine bir yenisi daha eklendi
OYNAT 00:32
CHP İstanbul adayının YSK çelişkisine bir yenisi daha eklendi
CHP İstanbul adayının YSK çelişkisine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce en güvendiği kurumun YSK olduğunu söyleyen CHP'nin adayı, dün akşam canlı yayında, YSK'yla ilgili sözlerini inkar ederek çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Komando pençesi

Komando pençesi

TSK, Irak kuzeyinde PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlattı.
Bağdat’ın haberi var

Bağdat’ın haberi var

Operasyon, Bağdat ve Erbil ile eşgüdüm içerisinde icra ediliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.
CHP 'pençe'ye<br>sessiz kaldı

CHP 'pençe'ye
sessiz kaldı

​Son yılların en önemli askeri operasyonuyla ilgili tek kelime etmediler.
Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Bayramdan sonra ilçe mitingleri başlayacak.
Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.
MGK'nın <br>gündemi S-400

MGK'nın
gündemi S-400

Yarınki toplantıda kritik konular ele alınacak.

Cehenneme kadar yolunuz var

Cehenneme kadar yolunuz var

Abbas'tan Bahreyn'deki ihanet çalıştayına tepki.

Hafter'e silah <br>İsrail'den gidiyor

Hafter'e silah
İsrail'den gidiyor

İsrail silahlarını BAE'nin uçakları taşıyor.

Köşk'te kritik toplantı

Köşk'te kritik toplantı

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.
Topbaş'ı ziyaret etti

Topbaş'ı ziyaret etti

Yıldırım: Devralacağımız bayrağı yukarılara çıkararak taşıyacağız.
Pedofili<br>kitabına gözaltı

Pedofili
kitabına gözaltı

Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına gözaltı.
YSK çelişkisi bitmiyor

YSK çelişkisi bitmiyor

​CHP'nin adayı, kendini yalanlamaya devam ediyor.
Ziyaret ettiği<br>esnafla tartıştı

Ziyaret ettiği
esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.