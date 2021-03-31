​Bahar temizliği: Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı

Şırnak ve Siirt’te Eren - 12 Güleşli Operasyonu başlatıldı. Bin 317 personelin katıldığı operasyon, Irak kuzeyinden olası terörist sızmalara ve lojistik aktarım çabalarına karşı kritik bölgede yürütülüyor. Kaplan ve Yıldırım harekatlarıyla yurt içi terörist varlığı yok edilirken, 11 Ocak’ta başlatılan Eren operasyonuyla ise terörist kalıntıların yanı sıra örgütün bahar ve yaz tertiplenmesine darbe indirildi. Eren operasyonları kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Kapan, Yıldırım ve son olarak devam eden Eren Operasyonların başarısındaki en önemli etken, halkın desteği, terörü sonlandırma inanç ve kararlılığı oldu.

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ELEBAŞI VE İŞ BİRLİKÇİLERE DARBE

Eren operasyonlarıyla, terör örgütünün ilkbahar/yaz örgütlenmesi için bu bölgeye yerleşemeyeceği, faaliyet yürütemeyeceği şekilde tedbirler alınıyor. Pençe ve Pençe Kaplan harekatlarıyla da Irak kuzeyinden sızmalar ve lojistik aktarımın önüne geçiliyor. Yurt içi ve yurt dışı terörle mücadele operasyonlarında, dışarıda sözde liderler, Milli İstihbarat Başkanlığı ve TSK destekli nokta operasyonlarla bir bir etkisiz hale getirilirken, içeride de terör iş birlikçilerine darbe indiriliyor.

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KAPAN VE YILDIRIM’LA TERÖRİST VARLIĞI ERİTİLDİ

2020 yılında, teröristleri bulundukları yerlerde imha etmek maksadıyla icra edilen Kapan ve Yıldırım operasyonlarında ise çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmişti. Eren Operasyonları başlamasıyla birlikte tamamlanan Yıldırım Operasyonları kapsamında 20 büyük, 89 orta, 11 bin 624 küçük olmak üzere toplam 11 bin 733 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 150’si ölü, 4’ü sağ olmak üzere toplam 154 terörist etkisiz hale getirilmiş, 90 iş birlikçi yakalanmıştı.