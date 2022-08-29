Baharat paketlerinden 1 ton bonzai üretilecek hammadde çıktı

Kargoyla uyuşturucu siparişi jandarma engeline takıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların Doğu Asya ülkelerinden İstanbul iline yüklü miktarda uyuşturucu ham maddesi sipariş ettiği bilgisi alındı.

Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlik ve Avcılar’daki adres bilgileri belirlendi.

Baharat diye bonzai ham maddesi sipariş etmişler

Şüphelilerin dikkat çekmemek için ham maddeyi “baharat” adı altında kargo ile İstanbul’a sipariş ettiği, yakalanmamak için uyuşturucu maddenin baharat paketlerine eser miktarda yerleştirildiği tespit edildi.

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İHA

Ele geçirilen ham maddeden 1 ton bonzai elde ediliyor

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10’ar veya 20’şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilogram Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai ham maddesi ele geçirdi.

Ele geçirilen ham maddeden 1 ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı.

Yakalanan (M.G.) ve (M.M.) isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAF 22 Bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren yurdun kuzey batısında ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek. İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek. Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 1 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>Marmara ve Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. MARMARA<br><br>Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>BURSA °C, 33°C<br>Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>EDİRNE °C, 34°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>İSTANBUL °C, 31°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>KOCAELİ °C, 37°C<br>Parçalı bulutlu EGE<br><br>Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>AFYONKARAHİSAR °C, 34°C<br>Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu<br><br>DENİZLİ °C, 36°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>İZMİR °C, 33°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>MANİSA °C, 36°C<br>Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ<br><br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ADANA °C, 37°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>ANTALYA °C, 31°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>HATAY °C, 37°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>ISPARTA °C, 33°C<br>Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU<br><br>Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ANKARA °C, 33°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ÇANKIRI °C, 34°C<br>Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ESKİŞEHİR °C, 32°C<br>Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KONYA °C, 33°C<br>Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ<br><br>Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Düzce'nin güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>BOLU °C, 28°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>DÜZCE °C, 32°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KASTAMONU °C, 31°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>SİNOP °C, 31°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br><br>Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>AMASYA °C, 33°C<br>Parçalı ve yer yer çok bulutlu<br><br>ARTVİN °C, 29°C<br>Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ÇORUM °C, 31°C<br>Parçalı ve yer yer çok bulutlu<br><br>SAMSUN °C, 29°C<br>Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU<br><br>Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ERZURUM °C, 32°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>KARS °C, 33°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>MALATYA °C, 35°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>VAN °C, 31°C<br>Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU<br><br>Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>DİYARBAKIR °C, 41°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>GAZİANTEP °C, 39°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>SİİRT °C, 40°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>ŞANLIURFA °C, 40°C<br>Az bulutlu ve açık İstanbul dahil çok sayıda ile kritik uyarı: Sağanak yağış geri geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre; hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte ülke genelinde il il hava durumu.. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Kaza, saat 22.00 sıralarında Atalar Mahallesi Kortej Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Umut Ak yönetimindeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki asfalt parçalarına çarparak havalandı. O esnada kaldırımda yürüyen 2 kişi, hafif ticari aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, o esnada cadde üzerinden geçen iş makinesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç altında kalan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hafif ticari aracın sürücüsü Umut Ak ve araçta bulunan yolcu Bedri Kayaoğlu ile yaralı 2 yaya ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Olaya Tanık olan Hasan Zengin, \"Araç çok süratliydi, fren izlerinden anlaşılıyor zaten. Araç taş yığınlarının üzerinden süratli bir şekilde gelerek kızak görevi yaptı. Taşların üstünden geçince de orada bulunan yayaların üstüne uçarak 2 kişiyi altına aldı. Daha sonra duran TIR'a vurunca durabildi. Sürücüler de alkollüydü. Polislerin yanındaydım bende\" şeklinde konuştu. <br>Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hafif ticari aracın kaza yaptığı, o anda yolda yürüyen 2 yayanın da kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.( Kartal'da alkollü sürücü yayalara çarptı 4 yaralı Kartal'da alkollü sürücü yayalara çarptı 4 yaralı Alkollü sürücü dehşet saçtı: Kaldırımda yürüyen yayalara çarptı İstanbul Kartal'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada ikisi ağır 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın altında kalan 2 yaya, cadde üzerinde bulunan iş makinası ile kurtarıldı.

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