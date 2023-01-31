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Bahçeli: Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir" diyen Bahçeli, karalama kampanyalarının, karanlık senaryoların hesabını soracağız" ifadelerini kullandı. Anket şirketlerine sert tepki gösteren Bahçeli, "Amasya'ya baktınız mı? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı çılgına döndüreceğiz" diye konuştu. Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını iddia eden 6'lı masaya yanıt verdi. "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yetki ve görevleri ile bir kez seçilmiştir. 14 Mayıs'ta yeniden seçileceğine inancımız tamdır. Henüz aday bile bulamayan 6'lı masanın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkması antidemokratik bir hezeyandır" dedi.

10:50 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"54 yıllık bir maziye dayanan siyaset ve dava mücadelemizin hiç kimseye hiçbir güç ve çıkar lobisine diyet borcu yoktur.

İftira salgınına karşılık veriyoruz. Biz merhameti de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz.

Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Arkamızdan ittiler, sendeledik ama eğilmedik.

Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde hem vallahi hem billahi burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir.

Hepsine meydan okuyorum. Zehir saçanları görüyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya fareleri, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı, sabrın gücüyle bekliyoruz.

MHP'ye millet duası ve iradesi ile sahip çıkacaktır. Boşuna hayal kurmayın, boşa plan yapmayın. MHP, aslını inkar etmez, etmeyecektir. Siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, davamıza çamur atmaya çalışan asalaklara, aşağının da aşapğısı olanlara eyvallah edersek gök girsin kızıl çıksın. Fitne saçan gazetecilerin, siyasetçilerin, sosyal medya farelerinin, FETÖ'cü hainlerin, dış bağlantılı casusların rezil olması için bekliyoruz. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecek. Emperyalizmin maşalarına, Müslüman Türk milleti eyvallah etmeyecektir. Ey mi yaman Bey mi yaman göreceğiz. Islık çalan perde arkasında dolaşan aymazları unutmayacağımızı buradan kararlılıkla ifade ediyoruz.

"AÇIK HESAP 14 MAYIS'TA SANDIKTA GÖRÜLECEKTİR"

Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir. Ağızlarından salyalarla istifa edip gidenlerden bahsediyorlar, oyumuzun düştüğünden bahsediyorlar. Bir yalana bin yalan ekleyip üzerimize geliyorlar. Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek isteyen ardamarı siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiğini koro halinde söylüyor.

ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ

Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs'a kadar istedikleri kadar konuşsunlar sıra Türk milletine gelecektir.

'3 DÖNEM ADAYLIK' TARTIŞMASI

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını söylemek milleti kündeye getirmeye çalışmaktır. Erdoğan'ın adaylığı bal gibi de, buz gibi de yasaya da, anayasaya da uygundur. Tekrar aday olamayacağı iddiası hukuken geçersizdir.


Bahçeli 'Erdoğan'ın adaylığı meşrudur' diyerek Altılı Masa'ya sordu: Bu kadar mı korkuyorsunuz?
Bahçeli 'Erdoğan'ın adaylığı meşrudur' diyerek Altılı Masa'ya sordu: Bu kadar mı korkuyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya’da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. "Bu seçimler Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecek" diyen Devlet Bahçeli, "Değerli adayımızın da sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı çıktıklarını belirten Altılı Masa'ya tepki gösteren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır. Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz" dedi. İsveç'teki provokasyonlara da tepki gösteren Bahçeli, "Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoş görmeyiz. Kur'an'ı yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakan cehennem ehlileridir" ifadelerini kullandı.


#MHP
#TBMM
#Grup toplantısı
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Bahçeli: Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir
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