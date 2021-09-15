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İSTANBUL

Bahçelievler'de yıkılan binanın zarar verdiği yan bina sakinleri: Hayatımız tehlikede

İstanbul Bahçelievler'de, kentsel dönüşümdeki binanın yıkımında, yan apartman zarar gördü. Delik ve derin çatlakların oluştuğu apartman sakinleri, hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi. Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. Yıkım sonrası 2 iş yeri 10 dairenin bulunduğu yan binada delik ve derin çatlaklar oluşturdu.

Haber Merkezi DHA
Bahçelievlerde yıkılan binanın zarar verdiği yan bina sakinleri: Hayatımız tehlikede
Apartman sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bahçelievler'de, kentsel dönüşümdeki binanın yıkımında, yan apartman zarar gördü. Delik ve derin çatlakların oluştuğu apartman sakinleri, hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.

DHA

"Hayatımız tehlikede"

Apartman yöneticisi Hatice Yılmaz, "Bizim hayatımız tehlikede. Kaç gündür uyumuyoruz. Her yer çatladı, patladı. Burada bir sürü kişi yaşıyor. Eşim 80 yaşında. İkimiz de kanser hastasıyız dışarı çıkamıyoruz, ama çıkmak zorunda kalıyoruz. Bugün içeri girdik yani. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bina demek ki çürük. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

DHA

"Beşik gibi sallanıyor"

Apartman sakini Güler Çorluoğlu, "Yan bina yıkılırken nasıl oldu bilmiyoruz. Sesten sonra dışarıya kaçtık. Geldik ki duvar bu hale geldi. Evlere giremiyoruz. 3 gündür dışardayız. Çalışmalar durunca girip ihtiyaçları giderip, dışarı çıkıyoruz. Beşik gibi sallanıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Müteahhit, 'Anlaşın yapalım' diyor. Bu akşam bir karar verilecek. Apartmanda 10 daire 2 iş yeri var" ifadelerini kullandı.

DHA

DHA
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