Gündem Bahçeşehir Kolejinde yüzde 98,5 üniversiteye yerleşme başarısı
EĞİTİM

Bahçeşehir Koleji’nde yüzde 98,5 üniversiteye yerleşme başarısı

2021 YKS’de büyük başarı elde eden Bahçeşehir Koleji öğrencileri, %98,5 yerleşme başarısı gösterdi. Öğrencilerin %23,80’i tıp fakültelerine, %31,27’si mühendislik fakültelerine, %16,50’si hukuk fakültelerine yerleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bahçeşehir Koleji’nde yüzde 98,5 üniversiteye yerleşme başarısı
Fotoğraf: Arşiv

2021 YKS’de 132 öğrencisi ilk 1500’de yer alan Bahçeşehir Kolejinde yerleştirme sonuçlarının ardından bu yıl mezun olan öğrencilerin tamamına yakını istedikleri fakülte ve bölümlere yerleşti. Bahçeşehir Kolejinin dijitalleşen YKS Tam Hazırlık Sistemi doğrultusunda sınava hazırlanan öğrenciler akademik hedeflerine ulaşırken, üniversite ve meslek seçimleri konusunda da etkin yönlendirme olanaklarından faydalandılar; öğrenciler, tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde bulunan Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) ile üniversite eğitimleri ve kariyerleri için profesyonel ve etkin bir yönlendirme sürecinin ardından kararlarını verdiler.

Özlem Dağ
Özlem Dağ

KARİYER GELİŞİMLERİ TAKİP EDİLİYOR

  • Üniversite öğrenimine başlarken sınavda istenilen puanları almak kadar öğrenci için doğru okulun ve bölümün seçilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yapay zekâ tabanlı dijital eğitim platformu Metodbox ile öğrencilere akademik olarak eksiksiz sınav hazırlığı sunduklarını, KAREM ile hedef belirlerken profesyonel yönlendirme sunduklarını söyledi.

“Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) ile gelişimin tüm yönlerini kapsayan bir rehberlik yaklaşımı sunuyoruz” diyen Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Tanıma Değerlendirme Gelişim, Kariyer Gelişimi, BK Global Education Center (GEC) ve Anne Baba Okulu olmak üzere dört başlık altında topladığımız KAREM ile öğrencilerimizi, ailelerini de kapsayan bir rehberlik yaklaşımıyla destekliyoruz. Yaşamın ilk yıllarında başlayan ve özellikle eğitim öğretim hayatının başlamasıyla önem kazanan bir süreç olan kariyer gelişimi de bu kapsamda öğrencilerimizi desteklediğimiz alanlardan. Kariyer gelişimlerini okula başladıkları günden mezun oldukları güne kadar uzman psikolojik danışmanlarımızla bir bütün olarak değerlendiriyor, takip ediyor ve destekliyoruz.”

Dünyada burslu okuyorlar

  • Bahçeşehir Koleji öğrencileri her yıl YKS’de büyük başarı gösteriyor ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleşiyorlar. Üniversite eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen öğrenciler ise Harvard, M.I.T, Stanford, Yale, Rice gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden burslu kabul alıyorlar. Bu yıla kadar yaklaşık 150 Bahçeşehir Koleji mezunu, bu üniversitelere kabul edilerek öğrenimlerini çeşitli ülkelerindeki üniversitelerde sürdürdü.
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Bir telefonla kurtardı

Bir telefonla kurtardı

Yıkılmak üzere olan köprüdeki 200 kişiyi son anda uyardı.
Altı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı.

Üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek.

​Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde.

Eşiyle birlikte karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki.

​Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı.

​Kuzey Makedonya'da hastane yangını.

​Filistinli altı mahkum, işgalci güce meydan okumaya devam ediyor.

'​Farklı değil gerekeni yapıyordu.'
İstanbul'da trafik başladı

İstanbul'da trafik başladı

​Uzun araç kuyrukları oluştu, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

​'Atatürk'lü sayfayı yırtın' genelgesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.