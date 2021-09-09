​Bahçeşehir Koleji’nde yüzde 98,5 üniversiteye yerleşme başarısı

2021 YKS’de 132 öğrencisi ilk 1500’de yer alan Bahçeşehir Kolejinde yerleştirme sonuçlarının ardından bu yıl mezun olan öğrencilerin tamamına yakını istedikleri fakülte ve bölümlere yerleşti. Bahçeşehir Kolejinin dijitalleşen YKS Tam Hazırlık Sistemi doğrultusunda sınava hazırlanan öğrenciler akademik hedeflerine ulaşırken, üniversite ve meslek seçimleri konusunda da etkin yönlendirme olanaklarından faydalandılar; öğrenciler, tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde bulunan Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) ile üniversite eğitimleri ve kariyerleri için profesyonel ve etkin bir yönlendirme sürecinin ardından kararlarını verdiler.

Özlem Dağ

KARİYER GELİŞİMLERİ TAKİP EDİLİYOR

Üniversite öğrenimine başlarken sınavda istenilen puanları almak kadar öğrenci için doğru okulun ve bölümün seçilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yapay zekâ tabanlı dijital eğitim platformu Metodbox ile öğrencilere akademik olarak eksiksiz sınav hazırlığı sunduklarını, KAREM ile hedef belirlerken profesyonel yönlendirme sunduklarını söyledi.

“Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) ile gelişimin tüm yönlerini kapsayan bir rehberlik yaklaşımı sunuyoruz” diyen Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Tanıma Değerlendirme Gelişim, Kariyer Gelişimi, BK Global Education Center (GEC) ve Anne Baba Okulu olmak üzere dört başlık altında topladığımız KAREM ile öğrencilerimizi, ailelerini de kapsayan bir rehberlik yaklaşımıyla destekliyoruz. Yaşamın ilk yıllarında başlayan ve özellikle eğitim öğretim hayatının başlamasıyla önem kazanan bir süreç olan kariyer gelişimi de bu kapsamda öğrencilerimizi desteklediğimiz alanlardan. Kariyer gelişimlerini okula başladıkları günden mezun oldukları güne kadar uzman psikolojik danışmanlarımızla bir bütün olarak değerlendiriyor, takip ediyor ve destekliyoruz.”

REKLAM

Dünyada burslu okuyorlar