Bahis sitelerine 'boğma' tekniği

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bahis sitelerinin sürekli yeni alan adlarıyla faaliyete geçmesini engellemek için “boğma” tekniği uyguluyor. Yeni siteleri de hızla tespit eden polis, erişilemez kıldığı sistemi çalışamaz hale getiriyor.
Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonlar, Türkiye’deki yasa dışı bahis ağının nasıl işlediğini ve nasıl çökertilebileceğini ortaya koydu. Yakalanmamak için Papara ve Payfix gibi elektronik para sistemlerini kullanan yasa dışı bahisçiler, kazançlarını kripto paralarla yurt dışına çıkarıp paravan şirketler aracılığıyla yeniden Türkiye’ye sokuyor.
ÜÇ AŞAMADA AKLAMA
Üç aşamalı yürütülen kara para aklama sisteminde ilk önce paranın sisteme entegre edilmesi şart. Burada para kaynağını gizlemek önem taşırken, paranın yasal bir kaynaktan geldiğini göstermek gerekiyor. Yasal kaynak için para, paravan şirketler üzerinden veya yatırım gibi gösteriliyor. Gayrimenkul alınmış gibi yapılabilirken ayrıca Tiktok gibi platformlarda jeton da alınarak bu sağlanıyor. Bu sayede para yasal kılıfa büründürülüyor. Suçtan elde edilen nakit paranın sisteme entegre edilmesi, paranın kaynağını gizlemek için çeşitli karmaşık işlemlere sokulması ve son olarak paranın yasal bir kaynaktan geldiği izlenimi oluşturularak paranın aklanması sağlanıyor. Bu sistemde, paravan şirketler, naylon fatura, nakit yoğun işletmeler, kripto paralar, hawala sistemi ve gayrimenkul kullanılıyor.
ÜST KASAYLA KAYBOLUYOR
Emniyet birimleri, bahis sitelerine paranın yüklenebilmesi için banka, ödeme kuruluşu ya da kripto varlık sağlayıcıları kullanıldığını belirterek, bahisçilerin, üçüncü şahısların hesabını kiralayarak sistemde işlem yaptığına dikkat çekiyor. Ekipler, kriptoların ‘üst kasa’ denilen hesaplara aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştığının altını çizdi. Yasa dışı bahiste internet sitelerine ait domain adresleri Türkiye’de yasak olduğu için genelde yurt dışından yönetildiğini tespit eden Siber Suçlarla Mücadele birimleri Malta ve Ermenistan gibi ülkeler üzerinden alınan bu adresleri tespit edilip anında kapatsa bile hızlıca yeni adresler alınıp sistem devreye alınıyor. Ekipler, buna karşı “boğma” tekniği uygulayarak yeni açılan siteleri de hızlı bir şekilde tespit edip kapatmaya çalışıyor. Bu uygulama ile kolay ulaşılamayan sitelerin cazibesi kalmayacağı için kullanıcılarda bir müddet sonra oynamamaya başlayacak. Uzmanlar, bu yöntemin kararlı şekilde uygulanması halinde yasa dışı bahis çarkının ciddi biçimde darbe alacağını belirtiyor.
55 milyar dolarlık çark
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27 Mayıs’ta Papara isimli ödeme kuruluşuna yönelik başlattığı soruşturmı, yasa dışı bahis için açılan hesapları yeniden gündeme getirdi. Operasyonda tutuklanan şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı ifadesinde, “Yaklaşık 25 milyon abonesi olan bir sistem işletiyoruz. Eğer yasadışı bahis için açılan hesap varsa, bunun denetimini müdürlerimin yapması gerek. Sorumlu ben değilim” ifadelerini kullandı. Yakalanmamak için Papara ve Payfix gibi sistemleri kullanan bahisçiler kara paralarını ise kripto üzerinden farklı yöntemlerle temizliyor. MASAK raporlarına göre, Türkiye’de 10 milyon kişinin doğrudan ya da dolayı olarak dahil olduğu yasa dışı bahis sisteminin büyüklüğü, yıllık 55 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.