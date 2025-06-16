Bahis sitelerine 'boğma' tekniği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27 Mayıs’ta Papara isimli ödeme kuruluşuna yönelik başlattığı soruşturmı, yasa dışı bahis için açılan hesapları yeniden gündeme getirdi. Operasyonda tutuklanan şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı ifadesinde, “Yaklaşık 25 milyon abonesi olan bir sistem işletiyoruz. Eğer yasadışı bahis için açılan hesap varsa, bunun denetimini müdürlerimin yapması gerek. Sorumlu ben değilim” ifadelerini kullandı. Yakalanmamak için Papara ve Payfix gibi sistemleri kullanan bahisçiler kara paralarını ise kripto üzerinden farklı yöntemlerle temizliyor. MASAK raporlarına göre, Türkiye’de 10 milyon kişinin doğrudan ya da dolayı olarak dahil olduğu yasa dışı bahis sisteminin büyüklüğü, yıllık 55 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.