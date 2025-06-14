Yasa dışı bahiste 104 gözaltı

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucu il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 36 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden, aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.