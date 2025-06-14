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Yasa dışı bahiste 104 gözaltı

Yasa dışı bahiste 104 gözaltı

04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
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Yasa dışı bahis çetelerine yönelik 36 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden, aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomenlerin de bulunduğu 104 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. 7 ay süren teknik takip sonucu 36 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 104 şüpheli yakalandı.

36 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucu il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 36 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden, aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



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