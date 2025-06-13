İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: 949 kişi yakalandı

Denetimlerde 19 ruhsatsız ve 8 kurusıkı tabanca, 7 tüfek ile 310 fişek ele geçirildi. Bunun yanı sıra 1,2 kilogram uyuşturucu, 1703 uyuşturucu hap ile bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ile 101 dolar bulundu.