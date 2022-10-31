Gündem Bakan Akar oyuncu Burak Haktanır ile bir araya gelecek
POLİTİKA

Bakan Akar oyuncu Burak Haktanır ile bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelecek.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akar oyuncu Burak Haktanır ile bir araya gelecek
Oyuncu Burak Haktanır

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, ödülünü Fincancı'ya ithaf etti.

Oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Akar, gösterdiği duruştan dolayı arayarak tebriklerini ilettiği oyuncu Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelecek.

Ödülü Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf eden yönetmene yerinden kalkarak tepki gösterdi
OYNAT 01:46
Ödülü Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf eden yönetmene yerinden kalkarak tepki gösterdi
Oyuncu Burak Haktanır, aldığı ödülü Türk Silahlı Kuvvetlerine 'kimyasal silah' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e yerinden kalkarak tepki gösterdi. Daha sonra sahneye çıkan yönetmen Selcen Ergün ise “Bu eril dil azalmalı” diyerek Haktanır'ı eleştirdi

"TSK'ya sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz"

Konuya ilişkin AA'ya açıklamalarda bulunan Bakan Akar, oyuncunun sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bu çıkışın önemli olduğunu ifade etti.

Akar ayrıca söz konusu iddialara ilişkin şu görüşleri paylaştı:

  • "Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkılması vatan görevi. Birkaç ahlaksız, alçak dışında herkes Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıktı, onlara teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçiyor. Bu süreçte kahramanca ve fedakarca görevlerini icra eden Mehmetçiğin moral motivasyonu çok önemli."

Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu
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