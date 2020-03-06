Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi 06 Mart 2020, 18:32 Son Güncelleme: 06 Mart 2020, 18:41 AA