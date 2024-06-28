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Bakan Bolat KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Bakan Bolat görüşmeyle ilgili "Çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirerek, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularını etraflıca değerlendirdik." dedi.

Lokman Özdemir
17:23 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.



Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“Çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirerek, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularını etraflıca değerlendirdik. Özellikle, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularında istişarelerde bulunduk. KKTC'nin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla, altyapı projeleri, enerji ve turizm gibi stratejik sektörlerde işbirliği yapabileceğimiz alanları belirledik. Ticaret Bakanlığı olarak, KKTC ile olan işbirliğimizi derinleştirmek ve ortak projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” i
fadelerini kullandı.




#Ömer Bolat
#ticaret
#ekonomi
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