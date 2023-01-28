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Bakan Bozdağ: Kur'an'a saldırıya ifade özgürlüğü diyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir’de Kişisel Verileri Koruma Günü Programı’nda konuştu. İsveç'teki çifte standarda vurgu yapan Bozdağ, ''Oradaki adalet anlayışıyla Türkiye'dekini kıyaslayınca çok açık bir gerçek ortaya çıkıyor. Onların adalet anlayışı sadece kendi vatandaşları içindir'' ifadelerini kullandı.

12:11 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de Kişisel Verileri Koruma Günü Programı’nda yaptığı konuşmasında, ''İsveç’teki olayda polis bu eylemi yapanı koruma altına aldı. İsveç'in savcısı bunu soruşturmaya değer bulmuyorum nasıl diyebilir? İsveç’teki kanun hükümlerini bu suça hapis cezası vermeyi öngörüyor'' ifadelerini kullandı.


''İnsan hakları ifade özgürlüğü diyorlar''


Bozdağ, ''Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Çifte standardı bizim yüzlerine vurmamız gerekiyor. Oradaki adalet anlayışıyla Türkiye'dekini kıyaslayınca çok açık bir gerçek ortaya çıkıyor. Onların adalet anlayışı sadece kendi vatandaşları içindir'' şeklinde konuştu.


Ayrıntılar geliyor...


#Bozdağ
#Nevşehir
#Kuran
1 saat önce
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Bakan Bozdağ: Kur'an'a saldırıya ifade özgürlüğü diyorlar
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