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POLİTİKA

Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu S 400 açıklaması - Mevlüt Çavuşoğlu AB açıklaması

Bakan Çavuşoğlu: AB'nin değerleri yok çıkarları var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin değerleri yok, çıkarları var" dedi. S-400 sorusu üzerineyse, "Bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin değerleri yok, çıkarları var" dedi.

S-400 sorusu üzerineyse, "Bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: AB'nin değerleri yok çıkarları var
OYNAT 01:51
Bakan Çavuşoğlu: AB'nin değerleri yok çıkarları var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, 'AB'nin değerleri yok, çıkarları var' dedi. S-400 sorusu üzerineyse, 'Bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur' ifadelerini kullandı.


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