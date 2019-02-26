Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu S 400 açıklaması - Mevlüt Çavuşoğlu AB açıklaması Bakan Çavuşoğlu: AB'nin değerleri yok çıkarları var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin değerleri yok, çıkarları var" dedi. S-400 sorusu üzerineyse, "Bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 26 Şubat 2019, 14:34 Son Güncelleme: 26 Şubat 2019, 15:31 Yeni Şafak