Gündem Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, göreve tekrar seçilmesi dolayısıyla Daems'i tebrik ettiğini ve birlikte AKPM'deki eski günleri yad ettiklerini belirtti.

Paylaşımında Daems ile AKPM konularında ufuk turu yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran’da tekrar Türkiye’ye bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

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