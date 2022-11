Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Baerbock ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Alman mevkidaşımla görüşmemizde terörizmle mücadelenin tüm NATO müttefiklerinin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattık” ifadelerini kullandı.

In our meeting with FM @ABaerbock of Germany, reminded that fight against terrorism is the joint responsibility of all NATO allies. 🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/kLeixnEVPk — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 30, 2022

