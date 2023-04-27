Bakan Çavuşoğlu: Birileri FETÖ'ye vaatler vermiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Antalya'nın Finike ilçesinde Toptancı Hali esnafını ziyaret etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyip, tarımsal ürünlerin ihracatı ve seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Finike başta olmak üzere Antalya'da hayata geçirilen proje ve yatırımlar hakkında bilgi verdikten sonra, AK Parti Finike Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Antalya'mızın her köşesine, Finike'mizde büyük hizmetlerimiz oldu. 20 yılda 145 milyar TL'lik yatırımı Antalya'mıza arkadaşlarımızla beraber getirdik. 'Antalya, Kemer, Tekirova ve Finike yolu yapacağız' dedik. 110 kilometre yolu duble şekilde yaptık. Finike'den Antalya'ya 50 dakikada tünellerimizden geçerek kısa sürede varılmasını sağladık. Finike'ye 200 kişilik TOKİ dairelerini yapacağız. Deprem yaşadık tarihimizin en büyük afetini dayanışma içinde yaralarımızı sardık. Başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Şehirlerimizi daha güvenli hale getireceğiz" dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılının tamamlandığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Son 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız eserler ortadadır. 80 yılda yapılanların, 20 yılda 100 katını yaptık ama bunu yetersiz buluyoruz. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılını kutlayacağız. 2'nci yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. 2'nci yüzyılda Türkiye birçok alanda lider olacak" diye konuştu.

'Bu acziyetin sebebi ne?'

Cumhur İttifakı'nın gayesinin milletin bekası olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Birileri FETÖ'ye sözler vermiş, vaatler vermiş. Açıklaması lazım. Ne vaatte bulunduysan açıkla. Nasıl oluyor da KHK ile FETÖ'cü olduğu tespit edilmiş, okullarda PKK'ya ait olduğu, PKK'yla bağlantısı tespit edilmiş ve çıkarılmış kişileri geri döndüreceksiniz? Bunu PKK'ya mı, FETÖ'ye mi söz verdiniz? İkisine birden mi söz verdiniz? Öyle görünüyor ki ikisine birden de söz vermişler. Yani devletin bekası ve milletin güvenliğiyle ilgili konularda bile taviz vermeye başladı bunlar. Bu acziyetin sebebi ne? Buna kim zorladı sizi? Kim size bunu emrediyor? Niçin yapıyorsunuz? 'Barış' deyince 'Türkiye' diyoruz. Herkesin 'lider' dediği zaman akla gelen Recep Tayyip Erdoğan. 'Rusya ile arayı bozacağız' diyorsunuz. Bunun için kime söz verdiniz? Bu millete açık açık konuşun. Dürüst ve şeffaf olun. Masanın altında sakladığınız HDP ve PKK şimdi sizi yönetiyor. Her gün bir açıklama yapıyorlar. Bir tanesine 'hain' diyemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? 'Apo'nun heykelini dikeceğiz, Demirtaş'ı çıkartacağız, KHK ile çıkartılan PKK'lıları, FETÖ'cüleri geri döndüreceğiz' diyorsunuz ama bu millet buna izin verir mi? Ben inanıyorum ki ve görüyorum ki iyi niyetle bu ittifakın içindeki siyasi partilere özellikle de CHP'ye gönül vermiş vatanseverler de buna izin vermeyecek."

'O sözü de millet söyleyecek'

"Masadan kalkan, kaçıp gidenleri zorla niye getirdiler? Nasıl getirdiler? Kim ikna etti, nasıl ikna etti?" diye soran Bakan Çavuşoğlu, "Güzellikle mi ikna etti zorla mı ikna etti? Bunların hepsi ortaya çıkacak. Bizim başka partilerle, siyasi görüşlerle meselemiz yok. Herkesin siyasi görüşü vardır, herkes kendi siyasi görüşü çerçevesinde siyasi parti kurabilir, ona katılabilir, aday olabilir, başkanı olabilir, üyesi olabilir. Ama söz konusu devletin ve milletin bekası olunca o zaman söyleyecek sözümüz var. O sözü de millet söyleyecek. Ne zaman söyleyecek? 14 Mayıs'ta söyleyecek. Bu işi 14 Mayıs'ta bitiriyoruz" diye konuştu.

'Cumhurbaşkanımızın sağlığı da iyidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, bugün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin törenine videokonferansla katılacak. Bir iki gün içerisinde sahaya yine gümbür gümbür dönecek. Sağlığıyla ilgili bazıları, Batı gazeteleri, orada, burada gönlünden geçenleri yazıyorlar, çiziyorlar. Hem de ahlaksızca bunu yapıyorlar. Daha önce de yaptılar, geçmişte. FETÖ'cüler de Cumhurbaşkanımıza ömür biçti. Ama onlar kendilerini tövbe haşa Allah'ın üzerinde görüyorlar. Bunların zaten sapkınlığının sebebi bu. Ama canı veren de alan da Allah'tır. Cumhurbaşkanımızın sağlığı da iyidir" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasından sonra SKM'nin açılışını yaptı ve ardından da CHP'den istifa edip, AK Parti'ye üye olanlara rozet taktı. Diğer yandan Bakan Çavuşoğlu'nun Finike'ye geldiği Togg da halktan ilgi gördü. Çevredekiler, aracı inceledi, direksiyonuna geçip fotoğraf çektirdi.







