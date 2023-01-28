|
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi artık çok katmanlı ve çok aktörlü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da katıldığı "Girişimci ve İnsani Dış Politika" isimli programda, insan unsurunun diplomasinin en önemli boyutu olduğunu belirterek, iyi diplomatları bulunan ülkelerin diplomaside daha başarılı ve daha etkin olduklarını belirtti.

11:32 . 28/01/2023 Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının "Genç Diplomatlar Akademisi" Projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu programda konuştu.

Çavuşoğlu, "Bugün dünyanın en ücra köşesindeki bir hadiseyi anında öğreniyoruz. Bunları raporlaması gereken elçilerdir, diplomatlardır. Aslında onlara bu anlamda olan bağlılık da azalıyor." diyerek, diplomatlardan artık bir olay olduğunda arka planının bildirilmesinin beklendiğini ifade etti.

İletişim araçlarının değişimine ve çeşitliliğine değinen ve bunlardan iyi faydalanmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Artık bir liderin, uluslararası örgütün temsilcisinin ya da bir dışişleri bakanının attığı tweet, tweetin etkisi standart basın açıklamalarından, bakanlık ya da devlet açıklamalarından çok daha fazla oluyor." dedi.


Diplomasi artık çok katmanlı ve çok aktörlü


Önceden iletişimin diplomasinin temel unsurlarından biri olduğunu, şimdi ise iletişimin hızının ve çeşitliliğinin, tüm temasların niteliğini değiştirdiğini belirten Çavuşoğlu, diplomasinin artık çok katmanlı ve çok aktörlü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden bu meslek daha kapalı kapılar arkasında yapılan, nispeten elit bir uğraştı. Şimdi diplomasi ticaretten turizme, kültürden iletişime her alanda yapılıyor, eğitim de buna dahil. Sadece diplomatlar değil, iş insanları, sanatçılar, akademisyenler ve yurt dışına giden öğrenciler, burada yurt dışından gelen heyetleri ağırlayan öğrencilerimiz, üniversitelerimiz de diplomasinin önemli paydaşlarından biri."

Diplomasinin geleneksel bazı özelliklerinin halen önemini koruduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İnsan unsuru, diplomasinin en önemli boyutudur. İyi diplomatları olan ülkeler diplomaside daha başarılı oluyorlar, daha etkin oluyorlar." dedi.


"Bu yıl hariciye teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yılını kutluyoruz"


Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlü bir hariciye geleneğine sahip olduğunu ifade ederek, "Bu yıl hariciye teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Hariciye mesleğinin büyük bir özveri gerektirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Her coğrafyada çalışabilmeniz, bazen dost bazen de hasım ortamlarda mücadele vermeniz gerekiyor." dedi.


#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#İstanbul
#program
#konuşma
#politika
#diplomasi
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi artık çok katmanlı ve çok aktörlü
Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
Dünya turundaki bisikletçiye en pahalı vize ABD’den
Antalya'da facianın kıl payı atlatıldığı anlar kamerada
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs göndermesi: Aynı Stalin gibi
"14 Mayıs'ı sahiplenmeleri Stalin'in kapitalizmi anlatması gibi bir şey"
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.