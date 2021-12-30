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Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile görüşme ocak ayında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında, Ermenistan ile normalleşmeye ilişkin konuştu. İki ülke tarafından atanan özel temsilcilerin ilk toplantısının tarihinin henüz belirlenmediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ocak ayı içinde olması bekleniyor" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile görüşme ocak ayında
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti.

(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor.

Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti.

Ermenistan'dan atılan adımlara baktığımızda şu anda olumlu bir bakış olduğunu söylemeliyiz. Tabii bunun kalıcı olması gerekir. Önyargı yok. Ama bazı konularda görüş birliği içinde olmamız mümkün değil.

Ermenistan'ın en büyük zorluğu, savaşı kaybetmenin de etkisiyle radikalleşen bir grup var. Bir de yurtdışında diaspora var. Ama içlerinde son derece makul, ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlayanlar da var. Diasporayı olumsuz yönde kullanan bir ülke görmedik şu ana kadar. Ama diasporanın kendisi, özellikle radikal gruba baktığımız zaman bir sorun.

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